Ordförande Peter Wagström, vd Dieter Sand och huvudägare Per Taube i Arlandastad Group. Bild: Arlandastad Group

Nu inleds handeln med Arlandastad på börsen

Bolag Idag inleds handeln med Arlandastad Groups aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Arlandastad Group offentliggör idag utfallet i erbjudandet att teckna nyemitterade aktier i Arlandastad Group i samband med bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för erbjudandet var mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt, meddelar bolaget.

– Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten. Som grundare och långsiktig ägare vill jag passa på att välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot en värdeskapande resa tillsammans", säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

– Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar möjligheter och rätt förutsättningar för att i egen regi, och tillsammans med partners, utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Att noteringen är kraftigt övertecknad visar att det finns ett förtroende för vårt strukturkapital, affärsmodell och inte minst för vår ledning med Dieter Sand i spetsen", säger Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.

– Noteringen av Arlandastad Group är en verklig milstolpe i bolagets historia. Jag är oerhört stolt över det vi hittills har levererat och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling. Vi har en betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda och ser även en rad andra potentiella fastighetsaffärer framför oss. Som noterat bolag får vi en kvalitetsstämpel och ökad tillgång till kapitalmarknaden som gör det möjligt att skyndsamt realisera dessa möjligheter och därmed skapa ytterligare värde för såväl hyresgäster, medarbetare som våra nya och befintliga aktieägare", säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.



Erbjudandet genomfördes till ett pris om 67,50 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på bolagets aktier om cirka 3 844 MSEK före Erbjudandet, och tillika en substansrabatt om cirka 11 procent relativt substansvärdet (NAV) per 30 juni 2021 om cirka 76,1 SEK per aktie.



Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är idag och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "AGROUP". Handeln är villkorad till och med likviddagen den 16 september 2021.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen