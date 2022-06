Nu öppnar Göteborgs nya storhotell hos Vasakronan. Bild: Scandic Hotels

Nu har Göteborgs nya storhotell öppnat hos Vasakronan

Bolag Den 12 juni nåddes en viktig milstolpe i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden, när Scandic Göteborg Central öppnade för göteborgare och långväga hotellgäster. Med 451 rum, 1 225 bäddar, möteskapacitet för upp till 1 000 personer, stadens högst belägna och största takterrass med panoramavy ut över älven, är hotellet ett av Göteborgs största.

Strategiskt placerad vid nya Hisingsbrons södra fäste har nu Göteborgs nya storhotell öppnat. Bara ett par hundra meter från Göteborg Centralstation följer pulsen från staden och hamnkvarteren med in genom den glastäckta fasaden, förbi den stora lobbyn, ända upp till takterrassen och takrestaurangen Above.



Hotellets ess i rockärmen hittar man på fjortonde våningen där takrestaurangen Above huserar. Med en panoramavy ut över älven möter Göteborg Miamis moderna smältdegel vilket återspeglas i både inredning och ett lekfullt mat- och dryckeserbjudande där den klassiska räkmackan utmanats av hotellets kockar och maträtter paras ihop med cocktails. Omgiven av grönska kommer såväl hotell, bar- och middagsgäster kunna njuta av utsikten och den pulserande atmosfären året om, eftersom delar av terrassen är väderskyddad.



I den 60 000 kvadratmeter stora fastigheten vistas hotellgäster, kontorsfolk och göteborgare vilket innebär att upp emot 6 000 personer kan röra sig i huset under en dag. I den stora lobbyn möts gäster av sorlet från hotellverksamhet, caféer, restauranger som serverar mat från olika världsdelar, samtidigt som hotellets största mötesrum, The Grand Container har pågående event och konferenser för upp till 1 000 personer.

– Tillsammans med 180 fantastiska medarbetare har vi skapat ett hotell som tar Göteborg till nya höjder, där gäster får en känsla av Miami på takrestaurangen Above och en plats dit man kommer för de storslagna och personliga mötena. Det är en otrolig känsla av stolthet som infinner sig när man tittar på vad vi kommer att tillföra Göteborg. Vi har ett viktigt uppdrag att skapa minnesvärda upplevelser för gäster och lokalbor, speciellt nu när staden växlar upp och går mot sin starkaste evenemangssommar någonsin, säger Malin Odéhn, hotelldirektör på Scandic Göteborg Central.



Hotellet tillför en utökad rumskapacitet med 451 rum i Göteborg, ett viktigt tillskott för att Scandic ska vara med och utveckla Göteborg till Sveriges främsta stad för möten, event och hållbar turism. Genom sitt strategiska läge är hotellet lättåtkomligt från väg- och tågnätet samt den kommande västlänken vilket möjliggör enkla resvägar till och från hotellet.

– Det känns fantastiskt att nu få öppna Scandics 89:e hotell i Sverige i Vasakronans spektakulära fastighet, och samtidigt skapa över 180 nya arbetstillfällen i Göteborg. Göteborg är en viktig marknad för oss och genom Scandic Göteborg Central sänder vi är en tydlig signal till staden, att vi med ett stort engagemang fortsätter att skapa fantastiska upplevelser och reseanledningar till Göteborg, säger Peter Jangbratt, Sverigechef på Scandic Hotels.



Genom öppningen av Scandic Göteborg Central stärker Scandic sin hotellnärvaro på hotellmarkanden i Göteborg och driver nu nio hotell med totalt 2 670 rum.

