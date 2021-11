Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nu går Nivika till börsen

Bolag Nivika Fastigheter AB avser att notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm och genomför en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK.

Erbjudandet i korthet:

• Erbjudandet avses riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

• Erbjudandet avses utgöras av nyemitterade B-aktier om cirka 1 000 MSEK före transaktionskostnader.

• I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare B-aktier uppgående till högst cirka 150 MSEK, motsvarande en ökning av antalet nyemitterade B-aktier med upp till 15 procent.

• Bolaget avser använda hela nettolikviden från Erbjudandet för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv och projektutveckling med ny produktion av bostäder samt kommersiella fastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning. Befintliga aktieägare kommer inte att sälja några aktier i Erbjudandet.

• Tredje AP-fonden (AP3), Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 600 MSEK till ett marknadsvärde för Bolagets utestående aktier före Erbjudandet om upp till cirka 3 825 MSEK motsvarande 85,50 kr per aktie[1]. Dessa åtaganden motsvarar totalt cirka 52 procent av det avsedda erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen.



Niclas Bergman, grundare och vd i Nivika:

– Nivika har sedan starten år 2000 och fram till idag kontinuerligt arbetat med att förvärva och utveckla attraktiva fastigheter för långsiktig förvaltning inom tillväxtorter i Småland och västra Sverige. Vi har haft en väldigt spännande resa och jag är oerhört stolt över vad vi har åstadkommit. Med en stark affärsmodell, projektportfölj och kompetenta medarbetare står Nivika väl positionerat för framtiden. En notering på Nasdaq Stockholm kommer att ge Bolaget ytterligare stöd och finansiella resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.



Elisabeth Norman, styrelseordförande i Nivika:

– Styrelsen är stolt över det ledningsgruppen med Niclas i spetsen har lyckats åstadkomma sedan Nivikas verksamhetsstart. Bolaget har genom åren uppvisat goda resultat och haft en strategisk inriktning som inkluderar hållbarhet. Vi har fantastiska medarbetare och en stark ledningsgrupp som vi vet kommer ta oss i fortsatt rätt riktning. Det är med glädje vi välkomnar våra nya aktieägare och ser Nivika gå in i nästa fas i och med börsintroduktionen.



Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av diverse kommersiella fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

