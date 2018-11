Nu är Stordalens namntävling avslutad

Publicerad den 13 November 2018

Bolag Nej, det blev inte Lennart Tower – Husvärdens och Choices nya hotell i Mölndal har nu fått ett namn.

Bild: Krook & Tjäder

Quality Hotel The Weaver blir namnet på det nya hotellet vid Krokslätts fabriker. Quality Hotel The Weaver blir namnet på det nya hotellet vid Krokslätts fabriker.

I samband med det att Husvärdens vd Lennart Larsson och Choice-ägaren Petter Stordalen tog det första spadtaget den 9 oktober så utlyste Stordalen en namntävling om det nya Qualityhotellet.

– Lennart och jag har spånat, men bara kommit fram till Lennart Tower eller Stordalen Inn – vi behöver hjälp med bra namn, konstaterade Stordalen då.



På två veckor kom 1 471 förslag in och utifrån alla förslag så har hotellet nu fått ett namn: Quality Hotel The Weaver.

– Namntävlingen har gått över all förväntan. Vi fick in hela 1 471 namnförslag och det är verkligen fantastiskt att se det stora engagemanget! Juryn föll för Quality Hotel The Weaver då namnet både har en lokal och historisk association till Krokslätts Fabriker som varit en av många äldre textilfabriker i Göteborgstrakten. Det här kommer att bli Mölndalsbornas hotell som man lokalt verkligen tagit till sig och vi glädjer oss till öppning år 2021, säger Fredrik Ekelund, senior vice president, Quality Hotel.



Ordet ‘Weaver’ betyder på svenska vävare. Genom att använda det engelska ordet så öppnar det upp för en stor internationell målgrupp för hotellet.

– Det är riktigt kul att namnfrågan blivit så het och att det är många som har pratat om tävlingen. Det känns bra att det blev ett namn med stark anknytning till fabriksområdet som en gång startades upp som ett väveri och nu förevigas och förstärks det med hotellet, säger Lennart Larsson, vd för Husvärden.



I tävlingen var det inte bara en person som vann utan totalt sex stycken personer kom med samma namnförslag och de är alla vinnare. Vinnarna är garanterade en plats på invigningen och blir bland de första som övernattar på hotellet.



– Jag är superglad över att det blev Quality Hotel The Weaver! Det ska bli otroligt kul att få se hur det nya hotellet ska etablera sig i det gamla väveriområdet. Namnet på hotellet matchar både området och dess historia och jag ser mycket fram emot att övernatta på hotellet, säger Anna Norling, en av vinnarna.



Fakta om hotellet:

# Hotellkedja: Quality HotelTM - en av Nordens största hotellkedjor med över 60 hotell i Sverige, Norge och Danmark

# Arkitekt: Krook & Tjäder

# Fastighetsägare: Husvärden

# Totalentreprenören: K21 Entreprenad

# Antal våningar: 22 st

# Antal hotellrum: 370, varav 3 är sviter och 171 är familjerum

# Antal tillgänglighetsanpassade rum: 19 st

# Restaurang: Brasserie X som förenar klassiska franska favoriter med lokala inslag

# Uteservering och bar

# Konferens:15 konferenslokaler där den största tar 600 personer

# Gym: Fullt utrustat gym i tornet med utsikt

# Läge: Närhet till Liseberg, Svenska Mässan och vackra naturområden och golfbanor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

