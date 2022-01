Christer Wikström, styrelseordförande Granitor och Roger Wikström, koncernchef Granitor framför nya vepan på huvudkontorets fasad. Bild: Granitor

Nu är Midroc Granitor – firar med träd

Bolag I dag har Midroc Europe bytt namn och identitet till Granitor och kommer från och med nu använda det nya varumärket fullt ut. För att fira detta lanserar Granitor nu även Granitor Forest – med ett planterat träd för varje medarbetare i koncernen, befintliga som framtida.

Under hösten har ett intensivt arbete bedrivits med att byta utseende på tusentals enheter såsom bilar, kläder och skyltar runt om i koncernen, registrera nya bolagsnamn samt byta mejladresser och mejlsignaturer för 4 400 medarbetare. Midroc-varumärket kommer fortfarande att synas, men i allt mindre utsträckning.



– Det känns otroligt kul att äntligen få byta identitet till Granitor. Namnet har funnits med oss i familjen under lång tid men det är först nu som vi kan använda varumärket som symbol för våra verksamheter, säger Roger Wikström, koncernchef för Granitor.



Även om kärnan i varumärket inte ändrats så kommer skiftet innebära att de värden som Granitor står för – samarbetskultur och ansvarsfulla affärer – blir ännu tydligare.



I samband med varumärkesskiftet har Granitor låtit plantera 4400 träd i projektet Nordic Earth i Sydafrika. Förutom att träden lagrar koldioxid bidrar varje planterat träd också till att ungdomar i Kapstaden får utbilda sig inom stadsodling. Vid varje årsskifte framöver kommer Granitor låta plantera lika många träd som medarbetare som börjat på Granitor under året och tillsammans bildar dessa träd Granitor Forest.



– Ett träd är en stark symbol för oss på så många sätt. Trädet symboliserar både vår långsiktighet och vårt fokus på ansvarsfulla affärer. Jag hoppas att Granitor Forest växer till en stor och kraftfull skog och att vi i Wikström-familjen kommer att fortsätta plantera träd i många generationer framåt, säger Roger Wikström, koncernchef för Granitor.



Det var efter en förnyad ägaröverenskommelse tidigare i år som familjerna Wikström och Al Amoudi kom överens om att byta varumärke på Midroc Europe till Granitor.

