NREP:s bostadsportfölj växer med nytt bostadskvarter i Tyresö

NREP ökar sin bostadsportfölj. Bild: NREP

Transaktioner NREP fortsätter växa inom bostadssektorn när totalt 211 bostäder i området Bollmoraberg i centrala Tyresö förvärvas från Vasaparken BOAB. Redan nästa år kommer de första hyresgästerna flytta in i fastigheterna som NREP kommer äga och förvalta långsiktigt.

I centrala Tyresö förvärvar NREP 211 byggstartade hyresrätter som BOAB utvecklar med tonvikt på mindre lägenheter, varav en del studentbostäder. Det är ett både miljömässigt och socialt hållbart projekt, där byggnaderna uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver och gestaltningen är särskilt påkostad. Innovativa och gröna mobilitetslösningar erbjuds genom bilpool och cykelpool, samt en co-working och kaféyta i bottenplan tillgängligt för de boende.

– Varje investering vi gör ska vara miljömässigt hållbar men den sociala hållbarheten är också viktig eftersom vi måste bygga med människan i centrum. Här kommer det till uttryck genom att husen får levande bottenvåningar med både kafé och co-working-ytor, men också gemensamhetsytor med rum för spel och umgänge samt gym. Tack vare att det rör sig om mindre lägenheter får också unga möjlighet till ett första boende, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.



Vasaparken BOAB förvärvade fastigheten hösten 2019 i samband med att detaljplanen vann laga kraft och kommer fortsatt driva och färdigställa byggnationen. Det är NREP:s första projekt med Vasaparken och BOAB.

– Projektet har varit en spännande utmaning och vi har lagt ner ett omfattande arbete för att utveckla ett modernt fastighetsprojekt i linje med detaljplanens ambitiösa gestaltnings- och kvalitetsprogram. Produkten innehåller utöver bostäder även lokaler och gemensamma ytor för att skapa en social dynamik och stimulera umgänge bland de boende. Det känns extra kul att genomföra det här projektet tillsammans med NREP som är en gedigen aktör med extra höga krav gällande till exempel miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi ser fram emot att lämna över tre vackra byggnader, säger Susanne Rosjö, vd på Vasaparken BOAB.



Real advokatbyrå agerade rådgivare till NREP. Newsec och Skierfe agerade rådgivare till Vasaparken BOAB i transaktionen.

