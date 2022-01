NREP/Altura köper för två miljarder av Stenvalvet

Dorotea Stellmach. Bild: NREP/Altura

Transaktioner Altura, NREP:s satsning inom samhällsfastigheter, gör sitt hittills största förvärv av en portfölj bestående av 13 fastigheter, framför allt äldreboenden. Portföljen förvärvas från Stenvalvet och utökar Alturas totala bestånd till över 11 miljarder kronor.

I samband med förvärvet initieras en rad hållbarhetsinitiativ som ska sänka fastigheternas klimatavtryck, i linje med NREP:s långsiktiga hållbarhetsstrategi.



– Vi är väldigt glada över att ta över ägande och förvaltning av dessa fastigheter i för oss strategiska kommuner. Nu ska vi fortsätta bygga starka relationer med såväl hyresgästerna som kommunerna. Framöver vill vi fortsätta att hjälpa till att lösa samhällsutmaningar i Sverige och investera i fler äldreboenden, skolor, förskolor och andra samhällsviktiga funktioner, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura.



Altura, en del av en Nordens största fastighetsinvesterare NREP, köper ett bestånd av fastigheter av fastighetsbolaget Fastighets AB Stenvalvet för 2,1 miljarder kronor. Totalt ingår närmare 500 lägenheter för äldre i Stockholm/Mälardalen, Skåne och Dalarna. Bland hyresgästerna återfinns Vardaga, Attendo, Förenade Care, Silverlife och ett flertal kommuner.



Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte NREP, och genom det Altura, målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar NREP bland annat på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi.



Real Advokatbyrå, Svalner, Niras och RED Management har varit NREP:s rådgivare i affären.



Maria Lidström, vd för Stenvalvet:



– Vår strategi om långsiktig stabil lönsamhet och klok tillväxt ligger fast och vi avser fortsatt att investera i förvaltnings- och projektfastigheter inom våra segment, säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.

Pangea har tillsammans med Cederquist agerat rådgivare i affären.

