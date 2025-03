Projektet ligger i stadsdelen Årsta i östra Uppsala. Bild: White Arkitekter/Bonava

Nrep växer i Uppsala – köper för nära halv miljard

Transaktioner Bonava säljer till Nrep och startar samtidigt produktionen av det hyresrättsprojektet som omfattar 231 lägenheter i Uppsala.

Bonava startar produktion av ett hyresrättsprojekt i Uppsala om 231 lägenheter och säljer det samtidigt till fastighetsinvesteraren Nrep via fastighetsfonden NSF V. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 485 miljoner kronor. Projektet finansieras av köparen med löpande betalning under produktionens gång. De första bostäderna förväntas vara färdigställda under det andra kvartalet 2026.

– Uppsala behöver fler nya bostäder, och vi är stolta över att tillsammans med Nrep bidra med fler hyresrätter för både dagens och framtida generationer. Med lång erfarenhet av att skapa attraktiva och hållbara grannskap fortsätter vi att vara en del av stadens utveckling, säger Michael Björklund, affärsenhetschef Bonava Sverige.



Här utvecklar Bonava 231 hyreslägenheter fördelade på fem hus med inbjudande entréer samt en kommersiell lokal. Projektet i sin helhet färdigställs under det första kvartalet 2027. Det framväxande grannskapet ligger i stadsdelen Årsta i östra Uppsala, med goda kommunikationer och intill en av stadens största parker. Årsta är ett populärt bostadsområde nära service, vård och matbutik, och cykelavstånd till Uppsala centrum.



Bostäderna uppfyller höga hållbarhetskrav, förses med solceller och når energiklass B. Det Svanenmärkta projektet har präglats av ett nära samarbete för att minska klimatpåverkan. Genom att optimera materialval och byggprocesser kommer koldioxidutsläppen under byggfasen att minskas med cirka 20 procent jämfört med det ursprungliga förslaget.



Bonava har verkat i Uppsala under många år och har sedan tidigare byggt grannskap som Kapellgärdet (cirka 1 000 bostäder), Kungsträdgårdarna (cirka 350 bostäder) och Nästet (drygt 70 bostäder). Just nu pågår även produktion av Seminariet i Luthagen (113 bostäder).

