NREP tar in två nya partners

Alfred Eklöf och Didde Maria Kristiansen. Bild: NREP

Bolag Svenske Alfred Eklöf är en av två nya partners i den nordiska fastighetsinvesteraren NREP. Han ansvarar för den långsiktiga och växande fonden NREP Income+ och han är även investeringsansvarig för NREP:s logistikfastigheter. Även danska Didde Maria Kristensen, chef för investor relations, är ny partner i NREP.

– Jag är glad att få ökat ansvar för att fortsätta utveckla NREP:s organisation, företagskultur och verksamhet. Våra värderingar och strävan att vara nytänkande i branschen är nyckeln till våra framgångar och en förutsättning för att nå våra mål, inklusive en koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028, säger Alfred Eklöf, investment director på NREP.



37-årige Alfred Eklöf har arbetat åtta år i Nordens största fastighetsinvesterare NREP. I dag ansvarar han för den långsiktiga fonden NREP Income+, den hittills största core-plus-fonden i Norden. Parallellt leder han investeringsteamet i ett av koncernens största varumärken, logistikplattformen Logicenters.

– Att vara partner i NREP handlar om att drivas av vårt syfte och våra värderingar. Alfred blir nu en av dem som ansvarar för att ständigt utmana och förnya oss och han blir medansvarig för NREP:s kultur och sätt att göra saker, säger Claus Mathisen, vd för NREP.



Inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow satte NREP målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation till 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar NREP på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi.

– Det finns en genuin vilja i den här organisationen att inte bara växa utan också vara en föregångare inom hållbarhet. Nu kommer jag att kunna säga till mina barn att jag jobbar i en organisation där vi sätter ribban betydligt högre än många andra, säger Alfred Eklöf.



Alfred Eklöf bor i Göteborg där han också tagit en dubbelexamen från Chalmers och Handelshögskolan. Han är gift och har tre barn som är 2, 5 och 7 år gamla.



Även Didde Maria Kristensen, baserad i Köpenhamn, är ny partner i NREP. Hon började i bolaget 2015 och är sedan 2019 chef för investor relations.

– Att göra en positiv skillnad i samhället skapar trovärdighet, och den trovärdigheten gör i sin tur skillnaden när nästa fond ska resas, säger Didde Maria Kristensen.



Didde Maria Kristensen är utbildad ekonom vid Århus universitet. Hon bor i Köpenhamn med sin man och väntar sitt första barn i januari.

