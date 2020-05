NREP tar in ny partner och nordisk COO

Henrik Skak Bender. Bild: NREP

Karriär Henrik Skak Bender blir nordisk COO och partner i NREP. Han kommer närmast från rollen som group CFO på WS Audiology.

Tidigare i maj offentiggjorde NREP att bolaget backas med en miljardinvestering från Novo Holdings, som ska accelerera viktiga investeringar i teknik, hållbarhet och organisation. Samtidigt är fastighetsinvesteraren i slutfasen av att resa sin 14:e fastighetsfond. De senaste tio åren har NREP haft en årlig tillväxttakt på cirka 30 procent sett till omsättning, organisation och förvaltat kapital – dessutom är målsättningarna för år 2025 är högt ställda.



Nu ansluter Henrik Skak Bender till NREP i rollen som nordisk COO och blir en av bolagets partners. Han stärker därmed upp ledningen i syfte att bidra till att rusta verksamheten för att nå de ambitiösa målen framåt.



– NREP ligger i absolut framkant och har starka värderingar och enorm potential. Jag känner mig privilegierad att ansluta till ett bolag som värnar på djupet för både kunder och medarbetare, och som har en syftesdriven ambition att göra den byggda miljön bättre och mer hållbar. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta tillväxten med mina erfarenheter av att utveckla och driva effektiva, snabbfotade organisationer med starka värderingar, säger Henrik Skak Bender.



Henrik Skak Bender har under de senaste 15 åren arbetat inom globala företag så som A.P. Moller – Maersk, McKinsey & Co och senast WS Audiology. Bender har rådgivit och genomfört fusioner och förvärv värda närmare 320 miljarder kronor.



2013 anslöt Bender till det danska hörhjälpmedelsföretaget Widex, först som ansvarig för att ombilda organisationen och sedan som Group CFO. Sedan 2019 arbetade han som Group CFO och Head of Integration hos WS Audiology, som följd av fusionen mellan Widex och Sivantos. WS Audiology har i dag 11 000 anställda och en omsättning på cirka 20 miljarder kronor. Nu väljer han att kliva över till en av de största fastighetsinvesterarna i Norden den 1 juni 2020 – något som gläder NREPs Group CEO, Claus Mathisen.



– Vi har haft en tillväxttakt på 30 procent de senaste tio åren och med tillväxt kommer ofta komplexitet. Genom att addera COO-rollen på nordisk nivå vill vi säkerställa att ett tydligt fokus på kultur, prestation och våra medarbetare förblir kärnvärden kring hur vi arbetar. Henrik är rätt person att stötta detta och genom åren har jag lärt känna honom som ödmjuk, kompetent och väldigt värderingsdriven. Han passar väl in i NREP-kulturen och vi är stolta och glada över att ha honom ombord, säger Claus Mathisen, Group CEO på NREP.

