NREP storköper i Finland

Transaktioner NREP köper huvudkontoren till Metsä Group och Mela i Esbo för cirka 90 miljoner euro.

NREP har köpt huvudkontor i distriktet Tapiola, Esbo, från Metsäliitto Cooperative, moderbolaget till Metsä Group och Farmers 'Social Insurance Institution Mela. Affären är en sale and lease back-transaktion där Metsä Group och Mela fortsätter som huvudhyresgäster med långvariga hyresavtal. Investeringen utökar NREP:s kontorsportfölj och är NREP:s hittills största enskilda styckesförvärv i Finland.



Fastigheten är drygt 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är nästintill fullt uthyrd till väletablerade hyresgäster med långvariga hyresavtal. Förutom Metsä Group och Mela rymmer byggnaden flera andra kända företag, inklusive Gasum, Roche och OP Bank. Fastigheten har ett uppvärmt underjordiskt parkeringsgarage och användarna kan njuta av ett brett utbud av tjänster, såsom restaurang Revontuli, ett gym, instruktioner i träningskurser, bastur och ett fullt utrustat konferenscenter med 27 mötesrum.

– Investeringen stöder effektivt vårt mål att bygga en högkvalitativ kontorsportfölj av stor storlek i huvudstadsregionen. Vi fokuserar särskilt på ett kundorienterat tillvägagångssätt, mångsidiga tjänster, flexibilitet och miljövärden i våra byggnader. Vi kan enkelt uppfylla dessa kriterier i den här byggnaden, som vi vill fortsätta utveckla som en aktiv ägare i samarbete med våra hyresgäster, säger Joonas Lemström, Director på NREP.



Både kontorstjänster och byggnadsstandard återspeglar hög kvalitet och platsen i det utvecklande distriktet Tapiola är utmärkt. Designen av den nyare delen av fastigheten, som slutfördes 2012, fokuserade på miljöaspekter och energieffektivitet och har tilldelats LEED Gold-certifiering. Miljöansvar är ett viktigt kriterium i alla NREP:s investeringar.

– Denna investering ger ett utmärkt tillskott till vår kontorsportfölj och är hittills det största styckesförvärvet som NREP har gjort i Finland. Detta är fantastiskt, särskilt eftersom Finland var det första landet där NREP investerade för 15 år sedan. Vi är glada över att investeringen tillåter oss att tillhandahålla högkvalitativa, användarorienterade kontorslokaler till ansedda företag, säger Jani Nokkanen, partner och Chief Investment Officer på NREP.



Catella har varit rådgivare åt säljaren.

