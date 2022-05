NREP rekryterar toppnamn från Savills

Mikael Fastén. Bild: NREP

Bolag NREP stärker sitt svenska team ytterligare när Mikael Fastén ansluter till bolaget från Savills. Med lång erfarenhet från fastighetssektorn kliver Fastén in och tar en ledande roll inom transaktioner i Sverige med fokus på investeringar inom flertalet segment.

För att fortsätta driva förändring i fastighetssektorn och utveckla hållbara byggnader såväl som hela stadsrum med människor i centrum har NREP fortsatt växa teamet med stort fokus på att kombinera olika kompetenser och bibehålla stark, värderingsdriven kultur. På mindre än två år har bolaget fördubblat antalet medarbetare till över 500 personer fördelat på åtta länder och bara i Sverige är prognosen att rekrytera ytterligare 60 personer i år.



Nu ansluter Mikael Fastén i en ledande roll inom NREP:s transaktion- och inkubationsteam som idag arbetar med bland annat stadsdelscentrum, lättindustri, hotell och nya affärsområden. Fastén har gedigen erfarenhet med 25 år inom kommersiella fastighetsbranschen och transaktioner inom flertalet fastighetssegment. Han kommer senast från en roll som Director i transaktionsteamet hos Savills och har dessförinnan varit Head of Capital Markets för CBRE i Sverige.

– Jag ser fram emot att vara med på NREP:s fortsatta resa och tillsammans med alla duktiga medarbetare utveckla bolaget för att skapa hållbara fastigheter och lösningar för morgondagens behov och utmaningar. Särskilt lockas jag av NREP:s nyfikenhet kring nya tankesätt, det tydliga hållbarhetsarbetet och bolagets långsiktiga fokus. Det ska bli oerhört roligt att bidra i det arbetet, säger Mikael Fastén.



För att höja ambitionerna i den gröna omställningen expanderade NREP förra året verksamheten genom 2150, en satsning på investeringar i grön teknik, samtidigt som ett fastighetskreditbolag med grön profil förvärvades. Bolaget börjar nu också utforska investeringsmöjligheter inom närliggande infrastruktur för att bättre kunna ha en påverkan i hela stadsmiljöer.

– Med ett mål om en helt koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028 vill NREP både gå före och visa vägen för hållbar stadsutveckling samtidigt som vi vill inspirera andra. I det arbetet behövs entreprenöriella, trygga och modiga personer och Mikael är just en sådan, med en otrolig förmåga att skapa bra och långsiktiga relationer. Med sin gedigna erfarenhet från hela fastighetssektorn känns det fantastiskt att han nu kliver ombord hos oss, säger Stefan Wallander, vd på NREP i Sverige.



Mikael Fastén ansluter till NREP den 2 maj.

