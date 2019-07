NREP och We are Tomorrow bildar JV för hyresrätter

Publicerad den 1 Juli 2019

Terje Björsell, We Are Tomorrow och Stefan Wallander, NREP

Bolag NREP och We are Tomorrow bildar JV för utveckling och förvaltning ev hyresrätter. Ambitionen är ett bestånd om 2 000 lägenheter där ett första projekt startar efter sommaren. Projektet om upp till 200 lägenheter och omfattande nära 14 000 kvadratmeter BTA är beläget i Nykvarn.

– Partnerskapet med NREP ger en långsiktig finansiering som skapar oss större möjligheter att förvärva såväl färdiga som potentiella byggrätter och bygga upp ett bestånd av hyresfastigheter. Samarbetet visar att vi är på god väg att bli en mycket stark aktör i byggandet av morgondagens stad. Vår innovativa syn på projektutveckling och kompetens inom industriell bostadstillverkning passar mycket väl ihop med NREPs kompetenser och starka marknadsnärvaro, säger Terje Björsell, vd för We are Tomorrow.



Samarbetet bildar en unik kombination av projektutveckling, kapital, industriell bostadstillverkning, totalentreprenad och fastighetsägande vilket skapar både effektivitet och en stark genomförandekraft, tillsammans kontrollerar vi hela kunskaps- och värdekedjan för nya bostäder.



– För oss är samarbetet ytterligare ett viktigt steg i vår ambition att växa inom bostadssegmentet i Sverige. We are Tomorrows kunskap om utveckling, bostadstillverkning och användandet av massivträstommar i KLT ligger i linje med vår syn på effektivt byggande och våra klimatambitioner. Vi ser framemot ett givande samarbete, säger Stefan Wallander, vd för NREP:s svenska verksamhet.

