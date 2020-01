NREP och Grandholm Gruppen satsar på flera närcentrum i Stockholm

Bild: Istock

Bolag NREP har i ett nybildat joint venture-bolag tillsammans med Grandholm Gruppen förvärvat fyra närcentrum i Stockholms län. I portföljen som förvärvas från Tristan Capital Partners ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Närcentrumen utgörs till största del av vårdcentraler, skolor, vårdboenden och starka dagligvaruaktörer. Ambitionen är att i framtiden utveckla fler bostäder i anslutande fastigheter till centrumen.

Den nordiska fastighetsinvesteraren NREP har som ambition att expandera sin satsning inom utveckling av stadsdelscentrum i växande kommuner i Stockholmsregionen. Nu har fastighetsinvesteraren tillsammans med Grandholm Gruppen, genom det nyskapade bolaget Stadsdelscentrum Sweden Group AB, förvärvat Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby.



De förvärvade stadscentrumen genomsyras av både kommunal service såsom vårdboenden, vårdcentraler, tandläkare och skolor men även av flertalet dagligvaruaktörer. Utöver detta har fastigheterna potential att inrymma fler bostäder, något som NREP och Grandholm Gruppen har för ambition att utveckla.



– Vi är mycket glada över att förvärva fyra närcentrum i växande kommuner i Stockholmsregionen och ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla dem ytterligare. Detta förvärv är ett viktigt steg i vår satsning att skapa stadsdelscentrum som erbjuder kommunernas invånare allt från vård och skolor till dagligvaruhandel och attraktiva bostäder samlat i en levande, tillgänglig och trygg centrummiljö. Att dessutom få expandera tillsammans med Grandholm Gruppen är något vi ser på med stor tillförsikt, säger Marianne Hoffman, NREP.



Portföljen förvärvades från Tristan Capital Partners. NREP investerar i Stadsdelscentrum Sweden Group AB via Nordic Strategies Fund IV och Paliros AB har fått i uppdrag att förvalta Stadsdelscentrum Sweden Group ABs portfölj.



– Grandholm Gruppen delar NREPs syn på vikten av moderna och tillgängliga stadsdelscentrum i en växande region. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla närcentrumen till än mer levande stadskärnor med ett brett utbud som fyller människors basbehov i en trygg och trevlig miljö, säger Anders Åström, Grandholm Gruppen.

