NREP miljardköper i Finland

Columbus i Helsingfors. Bild: Citycon

Transaktioner NREP köper köpcentrumet Columbus i Helsingfors av Citycon.

Köpeskillingen uppgår till 106,2 miljoner euro, motsvarande ungefär 1,06 miljarder kronor. Prislappen motsvarar värderingen i Q3 2021 men är cirka tio miljoner euro högre än Citycons värdering i Q4 2020.

– Columbus visar Citycons förmåga att skapa ytterligare värde genom aktiv kapitalförvaltning i varje skede av fastighetens livscykel. Under Citycons ägande har Columbus förvandlats till ett dagligvaruförankrat nav, vilket också har återspeglas i dess värdeökning. Dessutom belyser transaktionen attraktionskraften hos högkvalitativa, nordiska fastighetstillgångar för investerare. Efter våra senaste kortfristiga inlösen av skulder undersöker vi hur vi använder en del av intäkterna för att återköpa aktier eftersom vår aktiekurs handlas med en betydande rabatt till EPRA NRV, säger F. Scott Ball,

vd för Citycon.



Citycons rådgivare i transaktionen var MREC Oy.

