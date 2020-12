NREP köper norsk logistik för tre miljarder

NREP köper en logistikfastighet i Norge för drygt tre miljarder kronor. Bild: NREP

Transaktioner Nu stärker NREP Logicenters sin position rejält i Osloregionen genom ett för logistikfastighetsaktören rekordstort förvärv i form av en av Nordens mest högklassiga logistikanläggningar. Förvärvet rör sig om en 27 meter hög toppmodern och högkvalitativ fastighet på 84 800 kvadratmeter där livsmedelsaktören Coop står som hyresgäst. NREP köper fastigheten för tre miljarder kronor.

Logistikfastighetsaktören Logicenters fortsätter att etablera och befästa sin närvaro på strategiska platser för logistik i Norge. Strax utanför Oslo Airport har Logicenters nu förvärvat en förstklassig logistikanläggning på 84 800 kvadratmeter av Møller Eiendom och Stokke Industri. Norges näst största livsmedelsaktör, Coop, är långsiktig hyresgäst i fastigheten. Vidare finns det möjlighet att bygga ut anläggningen och Logicenters ser fram emot att kunna utforska utvecklingsmöjligheterna i fastigheten ytterligare tillsammans med hyresgästen Coop.

– Jag är väldigt stolt över att kunna meddela off market-förvärvet av denna förstklassiga logistikanläggning på ett av Norges bästa logistiklägen. Det går helt i linje med vår långsiktiga strategi att förvärva fastigheter av just den här kalibern. Det är inte heller ett sammanträffande att de två största logistikanläggningarna i vår fastighetsportfölj, denna samt en i Bålsta, kommer att nyttjas av aktörer inom dagligvaruhandeln. Det är en bransch som i lägre utsträckning än andra påverkas av konjunkturen då det alltid kommer att finnas en efterfrågan på livsmedel, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.



Fastigheten är fullt automatiserad och rymmer kyl-, frys och tempererade lagerytor och möjliggör för hyresgästen att hantera stora volymer av produkter och varor. I linje med Logicenters strategi kring hållbarhet och energieffektivisering finns möjligheter att installera solceller på fastigheten, såväl på taket som på fasadväggarna.

– Som en av Nordens främsta fastighetsinvesterare strävar vi alltid efter att intensifiera vår närvaro på strategiska platser runt om i regionen – vilket är precis vad vi har gjort i och med förvärvet av denna fastighet. Detta förvärv är den enskilt största investeringen vi har gjort inom logistik och är även det senaste i ledet i vår ambition att vidare utöka NREP:s närvaro i Norge. Vi vill tacka Møller Eiendom och Stokke Industri för ett gott samarbete och ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med Coop i deras fastighet, säger Jens Petter Hagen, Partner, NREP Norge.



CBRE har agerat kommersiell rådgivare för NREP Logicenters i denna transaktion, medan Wikborg Rein har varit juridisk rådgivare.



Møller Eiendom och Stokke Industri har tillsammans ägt och utvecklat fastigheten sedan den stod färdig 2015. Investeringen gjordes med ett femårsperspektiv.

– Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse med NREP. Deras fokus på att utveckla moderna logistikfastigheter och ett långsiktigt ägarskap var mycket passande för både fastigheten och hyresgästen, säger Thomas Sletten, Chief Investment Officer på Møller Eiendom.



På säljarsidan har Pangea Property Partners varit exklusiv finansiell rådgivare för Møller och Stokke. Advokatbyrån Thommessen har också varit rådgivare åt säljarna i denna transaktion.

