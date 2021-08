NREP köper kontorsfastighet i Helsingfors

Leipätehdas (brödfabriken) i Sörnäinen. Bild: Cobbyard

Transaktioner Förvärvar kontorsfastighet från Cobbleyard Real Estate och Revcap.

Investerare representerade av Cobbleyard Real Estate och Revcap har sålt en stor kontorsfastighet i Helsingfors innerstad. Det rör sig om den arkitektoniskt och historiskt betydande byggnaden som heter Leipätehdas (brödfabriken) i Sörnäinen.



Catella fungerade som rådgivare för säljarna.



Den tidigare brödfabriken erbjuder numera främst moderna kontorslokaler. Och den innehåller cirka 13 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta på sju våningar, med tre mellanplan.

