NREP köper i Stockholm – och tecknar villkorat avtal om vidareöverlåtelse till JM

Publicerad den 4 Februari 2019

Rickard S Dahlberg, CIO på NREP.

Transaktioner NREP förvärvar kontorsfastigheter på Stora Essingen och tecknar samtidigt villkorat avtal om vidareöverlåtelse till JM.

NREP har (via NREP Nordic Strategies Fund III) tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 med avsikten att äga och förvalta dessa fram till att en ny detaljplan för området har antagits.



Fastigheterna är belägna på Stora Essingens norra udde och omfattar drygt 19 000 kvadratmeter uthyrbar yta i huvudsak bestående av kontorslokaler samt ett parkeringshus. Lärarförbundet är största hyresgäst med ett hyresavtal som löper till och med 2022. Fastigheterna ingår i ett större pågående exploateringsområde om cirka 700 bostäder.



I samband med förvärvet har även ett villkorat avtal ingåtts mellan NREP och JM, varigenom JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva merparten av de byggrätter som tillskapas vid en lagakraftvunnen detaljplan.

– Vi är väldigt glada att göra denna affär tillsammans med JM, i en spännande affärsstruktur som potentiellt även kan appliceras på andra liknande projektfastigheter, kommenterar Rickard Svensson Dahlberg, CIO på NREP.



Savills var rådgivare åt säljaren.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

