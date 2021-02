NREP köper för 720 miljoner i Stockholm

NREP köper av Skanska. Bild: Skanska

Transaktioner Skanska har sålt 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla till NREP för cirka 720 miljoner kronor. Parkkvarteret, som är under uppförande, inkluderar garage och kommersiella lokaler i markplan.

Kvarteret, som kommer att omfatta 13 600 kvadratmeter bostäder och lokaler, är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och utgör en del av Barkarbystaden, där Skanska utöver bostäder även utvecklar vårdboende, hotell och arbetsplatser.



Bostäderna byggs i enlighet med Skanska Hållbar Hyresbostad, vilket bland annat innebär hög energistandard och smart användning av vatten, men också en socialt hållbar utformning. Bostäderna uppförs med klimatkompenserad betong såsom Skanska gröna betong, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong och taken kommer att utrustas med solceller för elförsörjningen.



Tillträdet sker i samband med färdigställande i december 2023.



JLL har varit rådgivare till Skanska i transaktionen.

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden