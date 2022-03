NREP köper för 575 miljoner av Skanska

NREP köper i Bromstensstaden. Bild: Fojab

Transaktioner NREP köper 145 bostäder i stadsutvecklingsområdet Bromstensstaden i Stockholm av Skanska för 575 miljoner.

Det är bolagens tredje bostadsaffär och visar på NREP:s ambitioner att expandera bostadsportföljen med hyresrätter i attraktiva lägen för långsiktig förvaltning.



Med Bromstensstaden växer Stockholm genom förtätning på före detta industrimark i lägen där service, infrastruktur och kommunikationer redan finns på plats. Med bostäderna kommer denna del utvecklas till ett levande område som samtidigt binds ihop med omkringliggande bebyggelse i Spånga, Vällingby och Kista. Nya mötesplatser med parker, caféer och idrottsmöjligheter tillsammans med närheten till grönområden gör Bromstensstaden särskilt attraktiv och år 2030 kommer området ha utvecklats till en helt ny stadsdel med 2500 bostäder. NREP:s förvärv här visar på bolagets expansion inom bostäder i framstående citynära lägen.

– Att vara med i utvecklingen och se Bromstensstaden växa fram och bli en levande stadsdel ser vi på NREP mycket fram emot. Det är ett område med utmärkta kommunikationer där mycket händer de kommande åren. Eftersom Stockholm har stor brist på hyresrätter blir det här ett välkommet tillskott som också ger oss möjlighet att vara en del i stadsutvecklingen. Som alltid för NREP är hållbarhet ledstjärnan, något som i detta projekt visar sig genom hållbarhetscertifierade byggnader med solenergi på taken, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.



Projektet är framtaget i linje med Skanska Hållbar Hyresbostad. Här kommer bland annat Skanskas gröna betong, som har en halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong, att användas. Med hjälp av klimatkalkyler väljs allt material noggrant ut för att minska koldioxidutsläppen, och på byggnadernas tak finns solpaneler som ger förnybar energi.

– Vi på Skanska drivs av hållbar stadsutveckling och att skapa fler framtidssäkrade trygga hem genom våra egenutvecklade hyresbostäder. För ett framgångsrikt värdeskapande för samhället är det viktigt med långsiktiga ägare och förvaltare såsom NREP som också har hållbarhet högt på agendan. Tillsammans tar vi stora steg i klimatomställningen, säger Britta Cesar Munck, regionchef för Skanska Hyresbostäder.



NREP:s etapp med bostäder är bland de första i området och blir de första hyresrätterna som byggs här, denna gång med tonvikt på mellanstora bostäder med 2:or och 3:or. Spaden sätts i marken redan i år och 2025 ska bostäderna vara färdigställda.

