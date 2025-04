Nrep i nytt samarbete med Retta och Newsec

Nrep-fastighet som nu får ny förvaltning. Bild: Nrep

Bolag Nrep byter nu partner för fastighetsförvaltning av sin svenska portfölj genom nya samarbeten med Retta och Newsec. Samarbetena inleds den 1 september 2025 och omfattar totalt 121 fastigheter med en sammanlagd yta på över 1,9 miljoner kvadratmeter.

Nrep sluter ramavtal med två nya huvudpartners inom fastighetsförvaltning: Retta kommer att förvalta 83 bostads- och kommersiella fastigheter (0,6 miljoner kvadratmeter), medan Newsec kommer att förvalta Logicenters portfölj med 38 fastigheter (1,3 miljoner kvadratmeter).



– Vi har tagit oss tid att utvärdera hur vi kan stärka och framtidssäkra förvaltningen av våra fastigheter. Det är viktigt för oss att vi har partners som stödjer vår vision om att driva verklig förändring i fastighetsbranschen med bättre och mer hållbara fastigheter. Här ser vi Newsec och Retta som rätt partners. De har tydligt visat hur de kan bidra till en positiv utveckling av portföljen, både genom kvalitet i serviceleveranser, digitala lösningar, hyresgästupplevelser och energioptimering, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.



Retta förvaltar idag en portfölj av Nrep:s svenska vårdboenden samt en del av den finska bostadsportföljen. Retta tillför en struktur och kvalitet som kompletterar Nrep:s egen vision.



– Det känns oerhört inspirerande att ta nästa steg i vårt partnerskap med Nrep. Vår gemensamma resa har redan präglats av starkt engagemang, personlig service och en djup förståelse för Nrep:s behov – något som har varit centralt i vårt samarbete både i Sverige och Finland. Genom att nu bredda vårt samarbete ser jag stora möjligheter att skapa ännu större affärsvärde inom fler delar av Nrep:s portfölj och bidra till en hög kundupplevelse för deras hyresgäster, säger Cecilia Nilsson, Sverigechef för Retta AB.



Newsec och Nrep har ett etablerat samarbete i Danmark, Finland och Norge, Med det nya avtalet utökas partnerskapet även till Sverige för Logicenters portfölj. Samtidigt fortsätter vårt Logicenters-team att vara den operativa drivkraften, med nära relationer till hyresgästerna och ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande.



– Vi är glada över att inleda detta strategiska partnerskap med Nrep i Sverige. Vårt samarbete bygger på en stark grund av gemensamma värderingar och fokus på långsiktigt värdeskapande. Vi ser fram emot att leverera en högkvalitativ förvaltning av Nrep:s logistikportfölj. Det här partnerskapet stärker vår position som ledande aktör inom fastighetsförvaltning och ger oss en unik möjlighet att växa tillsammans med Nrep, säger Jimmy Dahlgren, tillförordnad Managing Director Newsec Property Asset Management Sverige.



Förändringen i partnerskapet innebär att det nuvarande avtalet med Fastighetsägarna inte kommer att förlängas.



– Vi har haft ett bra och konstruktivt samarbete med Fastighetsägarna Service sedan 2021. Under den perioden har vår portfölj mer än fördubblats och blivit mer komplex, vilket har skapat nya behov. Därför har vi undersökt vilka möjligheter som finns på marknaden för att på bästa sätt stödja nästa fas i vår utveckling, säger Carl-Adam von Schéele.



