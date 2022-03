NREP bygger 100 nya hyresrätter i västra Stockholm

NREP bygger hyresrätter i Stockholm. Bild: Arkemi

Bygg/Arkitektur NREP har fått en markanvisning av Stockholms stad för att bygga 100 hyresrätter av trä i Vinsta i västra Stockholm. Totalt planeras över 400 bostäder i området och preliminär inflyttning är 2027.

– Bygg- och fastighetsbranschen behöver snabbt minska sina koldioxidutsläpp. Samtidigt krävs en ökad byggtakt för att minska bristen på bostäder. Därför känns det både viktigt och roligt att bygga 100 hyresrätter av trä, det minimerar koldioxidutsläppen samtidigt som hyresrätter är den boendeform det råder störst brist på, säger Joanna Berg, regionchef bostäder på NREP.



Nordens största fastighetsinvesterare NREP har träffat ett markansvisningsavtal med Stockholms stad för att bygga drygt 100 hyresrätter vid Vinstavägen i västra Stockholm. Även Ikano Bostad, JM och NRE har träffat markansvisningsavtal med staden och tillsammans ska de fyra företagen bygga cirka 440 bostäder i området.



NREP genomför projektet tillsammans med arkitektkontoret Arkemi och trähusspecialisten Arvet. Både husens stomme och fasad byggs i trä vilket dels ger låga utsläpp av koldioxid under byggprocessen, dels innebär att husen under sin livslängd fungerar som en koldioxidsänka. Dessutom ger trähus en tystare inomhusmiljö.

– Vi vill med de här husen bidra till Stockholms målsättning att vara en klimatneutral och levande stad där människor trivs. Träbyggandet är ett klimatsmart sätt att bygga bostäder på där vi använder arkitekturen i skapandet av hållbara nya stadsdelar, säger Lars Berglund, vice vd på Arvet.



I projektet vidareutvecklar NREP tanken om "15-minutersstaden", att människor aldrig ska ha längre än 15 minuter till det de behöver i vardagen, till "Den hälsosamma 1-minutersstaden". Utgångspunkten är både närheten till grönområden och att husen byggs i trä. Dessutom finns både naturreservat och strandpromenader längs Mälaren ytterligare några minuter bort.

– Människor ska bo i 15-minutersstaden, men aldrig ha längre än en minut till naturen. Vi vill skapa kvarter som berikar människors liv och som lockar till rörelse och aktivitet, säger Joanna Berg.

