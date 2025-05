Anders Borg, Carl-Adam von Schéele och Dan T. Sehlberg. Bild: Sehlhall

Nrep blir delägare i Sehlhall – planerar omsorgsfastigheter för åtta miljarder

Bolag Nrep går in som delägare och strategisk partner i Sehlhall med målet att skapa Sveriges ledande utvecklare och förvaltare av vård- och omsorgsfastigheter. Tillsammans etablerar parterna en av Sveriges mest ambitiösa satsningar inom social infrastruktur med omsorgsfastigheter för åtta miljarder kronor.

I takt med att den äldre befolkningen ökar kraftigt, beräknas behovet av nya äldreboendelägenheter uppgå till omkring 3 000 per år – motsvarande cirka 50 nya äldreboenden årligen. Det kräver nya lösningar, större resurser och aktörer med rätt erfarenhet, förmåga och långsiktighet – både i strategi och kapital.



Investeringen för in Sehlhall i en ny fas och möjliggör ett accelererat genomförande av projekt och tillväxt. Med ett betydande kapitaltillskott får Sehlhall nu möjlighet att skala upp verksamheten och bygga upp ett eget bestånd för förvaltning. Nreps erfarenhet av att utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter kompletterar Sehlhalls handlingskraft och position som ledande aktör inom äldreomsorgssegmentet. Partnerskapet skapar därmed goda förutsättningar att möta ett växande samhällsbehov. I ett första steg är målet att under de kommande fem åren uppföra minst 40 nya omsorgsfastigheter – huvudsakligen äldreboenden – i växande kommuner med stora behov, och därigenom uppnå ett underliggande fastighetsvärde om cirka åtta miljarder kronor.

– Vi går in i Sehlhall som en långsiktig och aktiv partner med ett gemensamt åtagande att skapa den sociala infrastruktur som är avgörande för att Sverige ska klara framtidens välfärdsutmaningar. Vi har följt Sehlhall länge och även gjort affärer tillsammans historiskt. Sehlhall har tagit positionen som den marknadsledande utvecklaren av hållbara omsorgsfastigheter i Sverige. Tillsammans vill vi ta bolaget till nästa nivå och bygga upp ett stort och långsiktigt bestånd att förvalta inom bolaget, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.



Nrep har lång erfarenhet av att investera inom äldreomsorg över hela Norden inom plattformen Altura, som idag förvaltar cirka 60 moderna äldreboenden. Altura fortsätter att vara en separat plattform inom Nrep med en fortsatt ambition att förädla och utöka beståndet med högkvalitativa äldreboenden genom förvärv. Både förvaltningen och organisationen är separata från Sehlhall.



Sehlhall är i dag en etablerad aktör med djup kompetens inom utveckling av omsorgsfastigheter och dess ledning har drivit kvalitetsfrågor i branschen i decennier. Bolaget har för närvarande två stora äldreboenden samt två gruppboenden under produktion. Under hösten planeras byggstart för ytterligare fyra äldreboenden och lika många gruppboenden. Totalt har Sehlhall redan säkrat ett tjugotal projekt – vilket utgör en betydande del av de minst 40 fastigheter som planeras uppföras under de kommande fem åren. Utöver dessa projekt arbetar bolaget aktivt med att identifiera nya möjligheter och initiativ för fortsatt tillväxt.

– Med Nrep som tillkommande delägare får Sehlhall en stark och strategisk investeringspartner för ökad genomförandekraft. I en tid av osäkerhet möjliggör kapitaliseringen att vi kan fortsätta växa befintlig plattform och genomföra ännu fler projekt för långsiktig förvaltning. Vårt bidrag till Sveriges demografiska utmaningar blir därmed större och det känns både viktigt och inspirerande, säger Dan T. Sehlberg, vd och grundare av Sehlhall.



Partnerskapet innebär att Nrep, via NSF V, över tid blir majoritetsägare i bolaget. För att stödja bolagets fortsatta expansion och långsiktiga mål, kommer Sehlhalls styrelse, som leds av tidigare finansminister Anders Borg, att förstärkas med representanter från Nrep. Bland Sehlhalls övriga ägare finns, utöver grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg, även namn som Anders Borg, Stena Fastigheter, Carl-Henric Svanberg, Ulf Adelsohn, Thord Wilkne och Johan Andersson.



Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Sehlhall.

