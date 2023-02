Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristofer Lönnå

NP3 spår ett förvaltningsresultat på 730 miljoner under 2023

Bolag Ett ökat kassaflöde från det befintliga fastighetsbeståndet där intäkterna ökar med drygt 6 procent under 2022 och därtill en inflationsjustering på drygt 10 procent gör att NP3, trots en genomsnittlig värderingsyield som gått upp från 6,28 procent till 6,71 procent sedan halvårsskiftet, har stabila fastighetsvärden.

Vd Andreas Wahlén kommenterar;

Förvaltningsresultatet för helåret 2022 uppgick till 785 miljoner kronor, motsvarande 13,00 kronor (10,90) per stamaktie, en ökning med 19 procent. För fjärde kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 184 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökande förvaltningsresultatet för helåret beror främst på ett större fastighetsbestånd men även på ett större förvaltningsresultat från våra intresseföretag, joint venture och vårt befintliga fastighetsbestånd.



Januari - december



Intäkterna ökade med 25 procent till 1 551 miljoner kronor (1 238).

Driftöverskottet ökade med 26 procent till 1 149 miljoner kronor (912).

Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 785 miljoner kronor (661). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 procent till 13,00 kr (10,90).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 341 miljoner kronor (1 642).

Årets resultat efter skatt uppgick till 1 244 miljoner kronor (2 020) vilket motsvarar 21,04 kr/stamaktie (35,82).

Årets nettoinvesteringar uppgick till 2 342 miljoner kronor (3 256) varav 1 662 miljoner kronor (3 131) avsåg förvärv av fastigheter och 214 miljoner kronor (144) avsåg investeringar i intresseföretag och joint venture.

Årets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 642 miljoner kronor (522).

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr/stamaktie (4,30) att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 1,25 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 349 miljoner kronor (310) vilket är en ökning med 13 procent och i enlighet med utdelningspolicyn. Föreslagen utdelning per stamaktie motsvarar en ökning på 16 procent.



Oktober – december

Intäkterna ökade med 19 procent till 408 miljoner kronor (343).

Driftöverskottet ökade med 21 procent till 306 miljoner kronor (252).

Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 184 miljoner kronor (182). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 1 procent till 3,01 kr (2,99).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -84 miljoner kronor (910).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 53 mkr (933) vilket motsvarar 0,45 kr/stamaktie (16,77).

Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 282 miljoner kronor (2 013) varav 118 miljoner kronor (2 056) avsåg förvärv av fastigheter och 45 miljoner kronor (1) avsåg investeringar i intresseföretag och joint venture.

Kvartalets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 127 miljoner kronor (195).



Prognos för 2023

För 2023 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före värdeförändringar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 730 miljoner kronor.

