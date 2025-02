NP3:s vd, Andreas Wahlén. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3 ökar förvaltningsresultatet med 43 procent

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt ordinarie utdelning.

NP3 upprepar en rad finansiella mål skriver de i rapporten för Q4.

"För ett år sedan skrev jag att vi utvärderade transaktioner med målet att över tid vara ett tillväxtbolag. När vi nu summerar 2024 kan jag konstatera dels att målet med att åter vara i tillväxt uppfyllts, dels det än viktigare målet att vi ökar vårt förvaltningsresultat per aktie till bibehållen eller lägre operationell och finansiell risk", uppger vd Andreas Wahlén.



Prognosen för 2025 års förvaltningsresultat, med nu tillkännagivet fastighetsbestånd, uppgår till 1 030 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 18 procent i jämförelse med utfallet för 2024.



Bokslutet i siffror:

Hyresintäkterna uppgick till 523 miljoner kronor (464), en ökning med 12,7 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen uppgick till 2 miljoner kronor under kvartalet.

Driftnettot uppgick till 398 miljoner kronor (346), en ökning med 15,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 250 miljoner kronor (175), en ökning med 42,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 121 miljoner kronor (34).

Resultatet före skatt var 502 miljoner kronor (-101).

Resultatet efter skatt blev 364 miljoner kronor (-140).

Resultat per aktie uppgick till 5,63 kronor (-2,71).



Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 kronor per stamaktie (5,48). Utdelningen skall betalas ut vid fyra tillfällen om vardera 1,30 kronor per aktie samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 154,64 kronor (135,58).

