NP3:s vd, Andreas Wahlén. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3 köper för 216 miljoner kronor

Transaktioner NP3 Fastigheter har i tre transaktioner förvärvat fyra fastigheter primärt för industriändamål till ett fastighetsvärde om 216 miljoner kronor före marknadsmässigt avdrag för latent skatt om sju miljoner kronor.

Fastigheterna som förvärvats är belägna i Luleå och Gävle. Den uthyrningsbara arean uppgår till 23 400 kvadratmeter med en tomtareal om 53 400 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 20,9 miljoner kronor och den genomsnittliga uthyrningsgraden uppgår till 87 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till tre år.



En fastighet i Gävle är tillträdd, en fastighet i Luleå och en fastighet i Gävle kommer att tillträdas under andra kvartalet. Därutöver tillträds en fastighet i Luleå under fjärde kvartalet. Fastigheten i Luleå som tillträds under andra kvartalet är villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) godkänner affären.

