Fredrik Lindén, Uthyrningschef, Partner Novier och Kinga Kinnunen, Förvaltningschef, Partner Novier. Bild: Novier

Novier vinner upphandling av Union Investment

Bolag Hamburgbaserade Union Investment har efter upphandling i konkurrens valt Novier som sin nya samarbetspartner. Uppdraget avser totalförvaltning och uthyrning av Union Investments svenska kontorsfastighetsportfölj bestående av 5 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 670 miljoner Euro.

Union Investment är ett ledande internationellt fastighetsinvestmentbolag som specialiserat sig på öppna fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Union Investment har tillgångar under förvaltning på cirka 54 miljarder euro i sina öppna fastighetsfonder, specialiserade fonder och andra service- och samlade mandat. Företagets portföljer avseende öppna fastighetsfonder omfattar cirka 480 fastigheter och projekt i 26 länder i Europa, Amerika och Asien.



– Det är mycket inspirerande och roligt att ha fått förtroendet från Union Investment att förvalta deras svenska kontorsfastighetsportfölj. Union Investments högt ställda krav i såväl ekonomisk rapportering, kommersiell och teknisk förvaltning, drift och hållbarhet är något som vi uppskattar och bidrar till att våra specialister, som ligger i framkant, ytterligare kan utveckla aktuella fastigheter och skapa värden i portöljen. Vi ser fram emot ett givande och personligt samarbete med Union Investment, säger Kinga Kinnunen, Förvaltningschef, Partner Novier.



– Det är jättekul att ta sig an detta uthyrningsuppdrag. Vårt arbetssätt att i nära samverkan med förvaltningsorganisationen och med hyresgästen och förvaltningsaffären i fokus skapa hållbara affärer gynnar vår uppdragsgivare, säger Fredrik Lindén, Uthyrningschef, Partner Novier.



Uppdraget som startar efter årsskiftet, förutom uthyrninguppdraget som startade redan 1 november, avser totalförvaltning och uthyrning av fastigheter om cirka 100 000 kvadratmeter bestående av moderna, välbelägna och välskötta kommersiella fastigheter i centrala Stockholm och i Arenastaden i Solna. Fastigheterna utgörs primärt av kontorslokaler, men även av butiks- och restauranglokaler.



– Vi är mycket glada över att inleda vårt samarbete med Novier avseende förvaltning och uthyrning av våra kontorsfastigheter i Sverige. Noviers förvaltningsstrategi och arbetssätt motsvarar väl vår höga ambitionsnivå vilket vi värdesätter högt. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbetet med teamet på Novier, säger Marcel Rousseau, Head of Asset Management Europe 3, Union Investment.

