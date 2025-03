Fastigheten Uarda 7. Bild: Novier

Novier hyr ut till Hitachi Energy Sweden i Arenastaden

Uthyrning Novier har tecknat ett avtal med Hitachi Energy Sweden för kontorslokaler på Evenemangsgatan 17 i Arenastaden, Solna. Lokalen omfattar 1 019 kvadratmeter och tillträde sker under våren 2025.

Fastigheten Uarda 7 är en del av Noviers förvaltningsuppdrag för Union Investment, som även äger de intilliggande fastigheterna Uarda 5 och 6 i Arenastaden. Området innehåller också Strawberry Arena och Nordens största shoppingcenter Mall of Scandinavia.

– Vi är mycket glada över att flytta in i våra nya lokaler i Arenastaden som är ett viktigt steg i vår expansion och strävan att möjliggöra energiomställningen. Här får vi moderna lokaler och bra kommunikationer som är viktiga för både vår personal och företagets fortsatta resa, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige.



– Vi hälsar vår nya hyresgäst Hitachi Energy Sweden AB varmt välkomna till Arenastaden. Denna uthyrning visar att efterfrågan för attraktiva kontorslokaler i bra lägen består trots utmanande tider, säger Sandra Busch, Asset Manager Tenant Relations International på Union Investment.



– Vi är mycket glada över att Hitachi Energy Sweden AB väljer att flytta till denna fina fastighet, där läget med ett brett utbud av service alldeles inpå och väl anpassade lokaler betyder mycket för dem. Varmt välkomna till Arenastaden, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

