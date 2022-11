Intill den kommande Norra Stationsparken återfinns Grönstedtska palatset, beläget på Sankt Eriksgatan 119-121/Dalagatan 100. Bild: Novier

Novier har hyrt ut 10 000 kvadratmeter i Hagastaden

Uthyrning Utvecklingen av Hagastaden är en av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt som planeras vara klar år 2030. Intill den kommande Norra Stationsparken återfinns Grönstedtska palatset, beläget på Sankt Eriksgatan 119-121/Dalagatan 100 där Novier har, inom ramen för förvaltningsuppdraget för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, hyrt ut cirka 10 000 kvadratmeter sedan våren 2021.

Fastigheten, Städet 9, ritades av Cyrillus Johansson och uppfördes 1923 för att framtill år 1967 vara Vin & Spritcentralens huvudlager och flertalet namnkunniga företag finns etablerade här. Efter att en hotellaktör gick i konkurs under pandemin har fastigheten genomgått en genomgripande förädling där tex en ny entré skapats på Sankt Eriksgatan 119 tillsammans med en mer levande innergård. Flertalet fastighetsdetaljer, såsom en sköljho med fondvägg i marmor, en väggmålning från år 1943 målad av Erik Jehrke och gamla järnvägsspår har bevarats och integrerats i de nya kontorslokalerna.

– Det är med glädje som vi och teamet på Novier hälsar alla nya hyresgäster välkomna till vår fina fastighet Grönstedtska Palatset. Det är en fin mix av hyresgäster i fastigheten och det befäster attraktiviteten i den omformning som fastigheten nu genomgår. Det är fantastiskt trevligt att intresset är så stort för lokaler i Hagastaden och i Grönstedtska palatset speciellt, säger Lars-Eric Andersson, Portfolio Manager Real Estate på SEB Investment Management.



Sedan våren 2021, då bygglovet och detaljplaneförändringarna godkändes, har Novier hyrt ut kontorslokaler om cirka 10 000 kvm till Fazer Sweden AB, Åhléns AB, Barilla Sverige AB, Spendrups Bryggeri AB, Precio Fishbone AB och Doctrin AB.

– Efter en noggrann utvärdering föll valet på Grönstedtska Palatset. Huset har en historia och unik identitet som matchar Fazers vision och uttryckssätt. Här skapar vi förutsättningar för en attraktiv och dynamisk arbetsplats dit man gärna vill komma in för att jobba och umgås. Läget i Hagastaden känns helt rätt och vi ser redan fram emot att få välkomna in kunder och partners till vårt nya Sverigekontor i vår, säger Mats Liedholm, vd på Fazer Sweden AB.

– Det har varit, och är, ett fantastiskt intresse för kontorslokalerna i Grönstedtska Palatset. Vi märker tydligt att kontoret som plats spelar en viktig roll för företagen, där identitet och kultur ska frodas och växa. Det unika Grönstedtska Palatset hjälper till att stärka detta behov, samtidigt som läget i Hagastaden är perfekt med pendeltåg, restauranger och grönområden in på knuten, säger Fredrik Lindén Uthyrningschef, Fastighetsförvaltning på Novier.

