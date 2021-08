Bild: Istock

Novi rekryterar åtta nya medarbetare

Bolag Novi Real Estate stärker upp organisationen med åtta nya rekryteringar.

Två av de nya medarbetare anslöt till bolaget redan under våren – sex börjar på Novi under det tredje kvartalet 2021.



I augusti har man fått förstärkning inom den ekonomiska förvaltning av Ann Jansson, Catharina Wärngård och Natalie Malmenstedt.



Jansson tillträder rollen som ekonomiassistent i bolagets utländska uppdrag. Hon har tidigare arbetat som ekonomiassistent på Nordr (före detta Veidekke Eiendom).



Catharina Wärngård och Natalie Malmenstedt kommer att arbeta som kundekonomer i Novis växande kunduppdrag. Catharina kommer närmast från Lundén-Hus AB där hon arbetat som ekonomiansvarig och Natalie kommer närmast från en roll som redovisningskonsult på redovisningsbyrån Ludvig & Co.



Pontus Lindqvist och Cecilia Andersson axlar rollen som kommersiella förvaltare. Pontus Lindqvist kommer närmast från Hufvudstaden och ska vara en del av förvaltningsteamet i bolagets största kunduppdrag.



Cecilia Andersson kommer främst att arbeta med Novis utländska uppdrag och kommer från en roll som kundansvarig förvaltare på Fastighetsägarna. De börjar i september respektive oktober.



Douglas Dellgren och Helene Garmark anslöt redan i maj.



Douglas Dellgren arbetar som kundvärd och Helene Garmark tar rollen som kundekonom i våra utländska uppdrag.



Dellgren kommer närmast från en roll som fritidspedagog för barn med särskilda behov samt arbete inom fastighetsservice. Garmark kommer närmast från en roll som kundansvarig ekonom hos Kammarkollegiet och dessförinnan har hon arbetat som bolagsekonom på Rikshem.



– Vi är stolta och glada över våra nya stjärnor som ansluter till vårt gäng på Novi. Vi fortsätter att förstärka våra förvaltningsteam och växer med våra uppdrag, kommenterar vd:n Marie Bucht Toresäter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen