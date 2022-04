Katarinahuset. Bild: Mattias Bardå

Nova flyttar till nya Slussen

Uthyrning När Nova öppnar sitt nya Stockholmskontor väljer de att flytta in på ett eget våningsplan om 2 250 kvadratmeter hos Atrium Ljungberg i det nyrenoverade Katarinahuset

Novagruppen är en nordisk integrerad byrågrupp med ett tjänsteerbjudande inom strategisk varumärkesutveckling, digitala tjänster, e-handel, CRM, marketing automation och SEO/SEM. Den svenska verksamheten består av sex specialiserade bolag. Totalt har Novagruppen cirka 350 medarbetare och omsatte 540 miljoner kronor under 2021. Bolaget flyttar i början av 2023 in på ett helt våningsplan om 2 250 kvadratmeter i Katarinahuset.

– Med vårt nya kontor får vi goda förutsättningar att bygga en stark företagskultur som främjar innovation, kreativitet och samverkan. Vi vill ta vara på magin som skapas i fysiska möten och har lagt stor vikt vid de sociala aspekterna. Till exempel placerar vi alla gemensamma ytor där den finaste utsikten mot Saltsjön och Mälaren finns, säger Michael Jäderlind, vd för Nova i Sverige.

– Vi ser ett ökat intresse för de vackra kontoren vid Slussen. Att Novagruppen väljer Katarinahuset för sitt svenska huvudkontor är ett ytterligare kvitto på nya Slussens attraktivitet. Novas spännande mix av bolag tillför dessutom till Slussens redan dynamiska blandning verksamheter, medarbetare och kunder, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Nova är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.



Katarinahuset har en total uthyrbar area om cirka 25 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 132 miljoner kronor exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till cirka 27 procent. Huset beräknas stå färdigt i sin helhet under hösten 2023.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

