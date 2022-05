Visionsbild över Northvolts fabrik i Skellefteå. Nu funderar bolaget på att bygga en anläggning i USA. Bild: Northvolt

Northvolt överväger fabrik i USA

Bolag Batteritillverkaren Northvolt vill etablera sig med en större fabrik i USA. Det berättar grundaren Peter Carlsson i en intervju med DN.

Northvolt har blivit en motor i den gröna omställningen i norra Sverige och nu vill de in i USA, ett land som nästan inte har någon batteritillverkning. Istället har Kina kopplat järngrepp om framtidsteknik och de har världens största batteritillverkare, CATL.



Peter Carlsson ska bestämma sig innan 2022 är över om etablering av en större fabrik ska ske.

– USA går "all in" med elektrifiering nu, inte minst av geopolitiska skäl. Vi överväger nu att investera i en fabriksetablering i Nordamerika och ska bestämma oss innan året är slut, säger Peter Carlsson till DN.



Batterifabriken i Skellefteå invigs 5 juni där de två största ägarna är Volkswagen och Goldman Sachs. Det byggs också en fabrik för batterimoduler i Gdansk, Polen.



Northvolt har redan verksamhet i USA idag. De köpte under förra året ett startup-bolag i Kalifornien som utvecklar battericeller för flygplan.

- Andreas Lithander

