Northern Horizon köper för 1,4 miljarder av SBB

Transaktioner SBB:s avyttringsresa fortsätter med försäljning av äldreboenden och projektfastighet till ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 1 382 miljoner kronor till Northern Horizon.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar två äldreboenden i Sollentuna och Haninge samt en projektfastighet i Täby till Northern Horizon. Fastigheterna har en total uthyrbar area om 21 238 kvadratmeter. SBB överlåter dessutom en fastighet med möjlighet till framtida projekt som SBB skulle förvärvat per den 30 augusti 2022. Fastigheterna genererar fullt uthyrda ett hyresvärde om 55,4 miljoner kronor per år. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 382 miljoner kronor. SBB har givit rabatt om 67 miljoner kronor mot senaste marknadsvärdering/bokfört värde per Q2 2022 bland annat på grund av att en fastighet är projektfastighet och förväntas ge hyresintäkter först om två år.

– Vi fortsätter med vårt arbete att stärka balansräkningen genom avyttringar och har i och med denna avyttring sålt fastigheter för 4,5 mdkr under juli månad. Vi fortsätter dessutom att avyttra projektfastigheter som inte genererar hyresintäkter. Som vi tidigare kommunicerat, kommer vi att göra det som krävs för att stärka vår rating, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.



Affären är signerad och ovillkorad av finansiering. Planerat frånträde sker 12 augusti 2022 avseende de färdigställda fastigheterna, projektfastigheten bedöms frånträdas i början av september 2022 och kommande förvärvet 30 augusti 2022.

