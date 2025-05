Northern Horizon adderar finländsk vårdportfölj i sin nya evergreenfond. Bild: Northern Horizon

Northern Horizon köper finländsk vårdportfölj

Transaktioner Northern Horizon, en specialiserad förvaltare av vårdfastigheter i Norden, har förvärvat en finländsk portfölj med vårdfastigheter till sin nya evergreenfond, Aged Care and Social Infrastructure Fund. Den finländska transaktionen är det första tillskottet till den nya fonden, som för närvarande förvaltar tillgångar på nära 700 miljoner euro.

En avvaktande finländsk marknad under de senaste två åren har skapat möjligheter att utvärdera befintligt bestånd utanför marknaden och att selektivt välja ut de objekt som bäst matchar fondens strategi.

– Vi är mycket nöjda med affären, som stämmer väl överens med vår investeringsstrategi. Vi har en omfattande pipeline och fortsätter aktivt att söka nya möjligheter, säger Jussi Rouhento, fondförvaltare och chef for den finska verksamheten.



Efter transaktionen består Aged Care and Social Infrastructure Fund:s portfölj av 65 vårdfastigheter i Sverige och Finland. Den finländska portföljen omfattar 43 fastigheter.

Ämnen