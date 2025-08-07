Norsk miljardär ökar innehaven i JM och Bonava

Den norske miljardären Frederik Mohn har ökat innehaven i bostadsutvecklarna Bonava och JM under juli.

Han har ökat innehavet i JM med 200 000 aktier och äger nu drygt 3,8 miljoner aktier i bolaget. Det motsvarar 5,9 procent av aktierna i JM och tar honom till tredje plats i ägarlistan efter AMF Pension och fonder samt Fidelity Investments.

I Bonava har Frederik Mohn ökat med 500 000 aktier. Han ligger fortsatt på plats två i Bonavas ägarlista med drygt 21,5 miljoner aktier, motsvarande 6,7 procent av kapitalet och 3,7 procent av rösterna. Största ägare är Nordstjernan med hela 24,7 procent av kapitalet.