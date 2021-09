Roslagens sjukhus. Bild: Norrtälje kommun

Norrtälje kommun renoverar och hyr ut i Roslagens sjukhus

Uthyrning Förenade Care blir ny hyresgäst i Roslagens sjukhus med palliativ vård och ASiH, och verksamheten kommer nyanställa cirka 20 personer. Det nya hyresavtalet innebär att Norrtälje kommun nu investerar 32 miljoner kronor i fastigheten efter beslut i kommunfullmäktige.

Roslagens sjukhus (ROS) byggdes i början av 1980-talet och ägs idag av Norrtälje kommun. Fram till 2010 hade hela huset full verksamhet men då lämnades delar av huset på grund av verksamhetsförändringar och dåliga avlopp. I dag används ungefär tre fjärdedelar av byggnaden, främst till vård- och omsorgsverksamheter, men större delen av plan 5 står tomt. Nu är Förenade Care på väg in som hyresgäst och därför har kommunfullmäktige fattat beslut om en renovering på cirka 32 miljoner kronor.



– När jag tillträdde som kommunalråd för snart fem år sedan var en av mina första käpphästar att vi inte skulle stå med tomma lokaler som vi ändå betalar för. Därför är jag väldigt glad att ett stort och etablerat företag som Förenade Care nu kommer till oss. Det är bra för invånarna ur ekonomisk synvinkel men det kommer även vara bra för dem som behöver vård i livets slutskede och deras anhöriga som får kortare resor, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.



Förenade Care kommer hyra hela plan 5 och ska bedriva palliativ vård med ett 15-tal platser på uppdrag av Region Stockholm, och man kommer även flytta sin ASiH-verksamhet (Avancerad sjukvård i hemmet) till ROS.



– Det kan vara tufft för närstående att behöva åka långt för att besöka en svårt sjuk anhörig, så jag tror att det kommer bli värdefullt att vi kan erbjuda den här specialiserade vården på plats i kommunen, säger Hanna Österholm, blivande enhetschef på Förenade Cares verksamhet på ROS.



– Det har varit slöseri med tomma lokaler i ROS, det är både en ekonomiskt och resursmässigt dålig affär för skattebetalarna. Därför är det mycket bra att vi nu får in Förenade Care som hyresgäst så att vi både kan rusta upp byggnaden och få intäkter på lokalerna, säger Staffan Tjörnhammar (M), kommunalråd.



Lokalerna ska nu renoveras och stambytas, och målsättningen är att verksamheten ska komma igång senast i början av 2022. Kommunfullmäktige har beslutat om att investera 32 miljoner kronor och det finns sedan tidigare ett beslut på stamrenovering på fyra miljoner kronor. Hyreskontraktet är skrivet på tio år med en möjlig förlängning på fem år.



I dag är det ofta fullt på parkeringen utanför ROS. I samband med renoveringen kommer därför även besöksparkeringen byggas ut och det kommer även finnas laddstolpar för elbilar.

