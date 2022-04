Lena Wilton och Johan Arvidsson ansluter till Norem när bolagets öppnar ett kontor i Stockholm. Bild: Norem

Norem öppnar kontor i Stockholm

Bolag Norem, Nordic Real Estate Management, fortsätter sin expansion och öppnar kontor i Stockholm. För två år sedan startade Norem sin verksamhet i Västsverige och finns nu i flera regioner.

Lena Wilton och Johan Arvidsson ansluter till Norem och blir först på plats i Stockholm med gemensamt ansvar för att etablera kontoret och dess fortsatta utveckling. Lena Wilton kommer att gå in i en roll som Chief Development and Operations och ska på bolagsnivå ansvara för att utveckla bolagets verksamhetsstöd. Johan Arvidsson blir regionansvarig och ansvarar för att utveckla Norems verksamhet i Stockholmsregionen och erbjudandet av projektledningstjänster. De kommer båda även att ingå i bolagets ledningsgrupp.



– Vi ser en stark tillväxt och efterfrågan av våra fastighetsrådgivningstjänster, inte minst i Stockholm – Mälarregionen, varför det känns naturligt att öppna ett kontor i Stockholm just nu, säger Pär Carlsson, vd på Norem.



Bolagets ambition är att inom kort kunna erbjuda hela sitt tjänsteutbud med konsulter på plats i Stockholm. Norem arbetar heltäckande med rådgivning inom hela fastighetsprocessen. Bolaget arbetar från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet med bland annat förvaltningsstrategier och överlåtelser.

