Fredrik Ramner. Bild: Norem

Norem i nytt ramavtal med Migrationsverket

Bolag Norem har fått förtroendet att teckna ett ramavtal med Migrationsverket avseende konsulttjänster inom lokalförsörjning.

I uppdraget ingår bland annat rådgivning och projektledning inom olika lokalprojekt från tidig behovsanalys, lokalsökning, hyresförhandlingar, avtalsskrivning, hyresgästanpassningar etc.

Ramavtalet sträcker sig under två år med möjlig förlängning under ytterligare två år. Maximalt kontraktsvärde för detta ramavtal är 16,5 miljoner kronor inklusive eventuella optioner.



– Som specialister inom olika lokalförsörjningsfrågor ser vi verkligen fram mot att få påbörja samarbetet med Migrationsverket i många spännande uppdrag de kommande åren, säger Fredrik Ramner, Affärsområdesansvarig Hyresgästrådgivning, Norem.

