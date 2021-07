Baard Schumann. Bild: Nordr

Nordr sålde bostäder för fyra miljarder första halvåret

Bostäder Nordr fortsätter med stabil, hög försäljning och sålde bostäder till ett värde av 1,7 miljarder kronor under andra kvartalet 2021. Totalt såldes bostäder för fyra miljarder kronor första halvåret. I tillägg förstärks markportföljen med 1 700 byggrätter med ett realiserbart värde om tio miljarder kronor.

Nordr sålde 265 bostäder (213 netto) under årets andra kvartal, varav 146 i Sverige och 119 i Norge. Försäljningsvärdet uppgår till 1,7 miljarder under kvartalet, och Nordrs andel uppgick till 1,3 miljarder. Motsvarande siffror för årets första kvartal var 387 och 2,3 miljarder, vilket betyder ett försäljningsvärde om fyra miljarder för första halvåret 2021.



I Sverige har ytterligare 57 bostäder reserverats genom bokningsavtal under perioden. Bostäderna bokförs som sålda under nästa kvartal.

– Vi ser hög efterfrågan på bostäder i storstadsområdena. Vi är särskilt glada över att vi kunnat lägga ut nya projekt i Stockholm, där utbudet av nyproduktion minskat under våren. Vi har samtidigt stärkt Nordrs markportfölj med nya projekt som befäster vår position som en av de ledande bostadsutvecklarna i Skandinavien, säger Nordrs koncernchef Baard Schumann.



Sedan årsskiftet har Nordr förvärvat byggrätter för 1 700 bostäder, varav 1 250 i Sverige och 450 i Norge, vilket motsvarar tio miljarder i realiserbart värde.

– I ljuset av den fina efterfrågan vi ser i våra projekt arbetar vi kontinuerligt med att säkra framtida markpositioner. Totalt har vi förvärvat möjligheten att bygga 1 700 bostäder med ett förväntat försäljningsvärde om tio miljarder, som ska bidra till värdeskapande kommande år, säger Baard Schumann.



Nordr utvecklar bostäder i de sju största städerna i Skandinavien – Oslo, Trondheim , Bergen och Stavanger i Norge och Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. I samtliga städer råder stor efterfrågan på nya bostäder.

– Vi markerar i dagarna att det var ett år sedan Nordr etablerades som en följd av köpet av Veidekkes bostadsutveckling. Vi ser att den potential som låg till grund för köpet i högsta grad finns i bolaget. Det finns starka skäl att förvänta sig att vi ska realisera de mervärden, synergier och möjligheter vi sett framöver, säger Baard Schumann.



Antalet bostäder i produktion uppgår till 2 488 bostäder mot 2 008 motsvarande kvartal 2020. Nordrs andel är 2 143 bostäder. Totalt byggstartades 224 bostäder under andra kvartalet 2021. Säljgraden för bostäder i produktion uppgår till 88 procent.

