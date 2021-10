Pål Aglen. Bild: Nordr

Nordr sålde bostäder för 1,5 miljarder tredje kvartalet

Bostäder Nordr sålde bostäder till ett värde av 1,5 miljarder kronor brutto (1,1 netto) under tredje kvartalet 2021. Hittills i år har bolaget sålt bostäder för 5,4 miljarder kronor brutto (4,3 netto).

Nordr sålde 295 bostäder (214 netto) under årets tredje kvartal, varav 174 i Sverige och 121 i Norge. Försäljningsvärdet uppgick till 1,5 miljarder under kvartalet, varav Nordrs andel uppgick till 1,1 miljarder. Hittills i år har Nordr sålt bostäder till ett värde av 5,4 miljarder kronor.



– Vi fortsätter att leverera fina projekt som mottas mycket väl av marknaden. Vi fokuserar på att anpassa våra projekt efter kundernas behov och på att göra det enkelt att köpa av oss, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.



Nordr utvecklar bostäder i de sju största städerna i Skandinavien – Oslo, Trondheim , Bergen och Stavanger i Norge och Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. I samtliga städer råder fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder.



– Den underliggande efterfrågan är stark i alla våra geografier. Vi ser att det gångna årets prisstegring i Stockholm har lugnat sig, men på en hög nivå. Bra prisbild gäller för alla våra marknader och vi närmar oss nu slutsålt i flera projekt som startats under året, säger Pål Aglen.



Antalet bostäder i produktion uppgår till 2 717 mot 2 405 motsvarande kvartal 2020. Nordrs andel är 2 295 bostäder. Totalt byggstartades 229 bostäder under tredje kvartalet 2021. Säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 87 procent.

