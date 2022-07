Pål Aglen. Bild: Nordr

Nordr sålde bostäder för 1,3 miljarder andra kvartalet

Bolag Nordr sålde bostäder till ett värde av 1 343 miljoner (981 miljoner netto) under andra kvartalet 2022. Sverige svarade för 795 miljoner (661 miljoner netto) och Norge för 588 miljoner (353 miljoner netto).

Nordr sålde 280 bostäder (227 netto) under årets andra kvartal, varav 186 i Sverige (167 netto) och 94 (60 netto) i Norge.

– Vi har under kvartalet sålt starkt i flera projekt och ligger efter sex månader i linje med antal sålda enheter 2021. Nordr fortsätter att säkra konkurrenskraftiga entreprenadkontrakt på en marknad som är krävande för många aktörer. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga med att Nordr kommer att fullfölja sina projekt och färdigställa deras nya bostäder, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.



Nordr utvecklar bostäder i sju av de största städerna i Skandinavien – Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norge. I flera av städerna är nu Nordr största enskilda aktör med totalt 634 sålda bostäder (463 netto) till ett värde av 3 386 miljoner (2 348 miljoner netto) hittills i år.



Antalet bostäder i produktion uppgick vid utgången av kvartalet till 3 037 mot 2 488 motsvarande period 2021. Nordrs andel är 2 473 bostäder. Nordr byggstartade 629 (493) bostäder under andra kvartalet 2022 och säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 85 procent.

