Nordr rekryterar från Nordanö

Karriär Lukas Tofterå har utsetts till ny Group CFO för Nordr. Tofterå kommer närmast från Nordanö Partners i Oslo där han varit partner sedan 2019.

Tofterå har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med rådgivning inom finansiering, strategi, M&A och börsnoteringar för en rad nordiska och internationella fastighets- och, bostadsbolag. Därtill har han varit rådgivare i flera stora utvecklingsprojekt såsom Canary Wharf, King's Cross och Earl's Court i London.



Tofterå var tidigare ansvarig för fastighetstransaktioner på SEB i Oslo och innan dess arbetade han på Rothschild i London under tio års tid, som rådgivare för fastighetssektorn. Han är utbildad civilekonom från Norwegian School of Management.



– Tofterå kommer att komplettera vår verksamhet och hans erfarenhet av stora fastighetsprojekt, transaktioner och börsintroduktioner kommer att hjälpa oss att nå våra mål för en lönsam och strategisk tillväxt, säger Baard Schumann, vd för Nordr.



– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an den nya rollen och bidra till att bygga upp den främsta bostadsutvecklaren i Norge och Sverige, tillsammans med alla skickliga medarbetarna inom Nordr, säger Lukas Tofterå.

