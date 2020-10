Nordr har förvärvat en fastighet intill Kvarntorget i Uppsala där bolaget planerar att utveckla ett nytt bostadskvarter med 80 lägenheter. Bild: Nordr

Nordr köper fastighet intill Kvarntorget i Uppsala – ska bygga 80 lägenheter

Transaktioner Nordr har förvärvat en fastighet intill Kvarntorget i Uppsala där bolaget planerar att utveckla ett nytt bostadskvarter med 80 lägenheter. Säljare av den aktuella fastigheten är Nikosan, som tidigare drivit egen verksamhet i de kommersiella lokaler som finns på fastigheten i dag. Målsättningen är nu att omvandla fastigheten och bygga bostadshus på fastigheten, med garage och moderna butikslokaler i bottenvåningen.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över det här förvärvet och vi ser en stor potential i den aktuella fastigheten. Det här är sannolikt det bostadsprojekt i Uppsala som ligger mest centralt och vi vet att det finns ett stort intresse för nya bostäder i det läget, säger Stefan Lifvergren, projektutvecklingschef på Nordr.



Kvarntorget är beläget centralt i Uppsala invid de välkända Kvarntornen. De nya bostadshusen kommer att bidra till att skapa en mer levande stadsmiljö mot Torkelsgatan men även mot torget i norr och öster. Kvarterets högsta hus blir elva våningar och de lägre husen blir fem och tre våningar. Lägenheterna som byggs kommer vara i varierande storlekar med 1-4 rum och kök. Säljstarten för bostäderna är planerad att ske under 2021.

– Nordr utvecklar bostadsfastigheter i storstadsområden och det här projektet är en viktig del av vår strategiska satsning på Uppsala, som är ett av dessa geografiskt prioriterade områden. Vi ser fram emot att utveckla den här fastigheten tillsammans med kommunen och bidra till att göra platsen än mer levande, säger Stefan Lifvergren.



Under de senaste åren har Nordr utvecklat en ny detaljplan för området tillsammans med Uppsala kommun som möjliggör den tilltänka utvecklingen av fastigheten. Den nya detaljplanen antogs av kommunen redan under 2019 och vann laga kraft i augusti 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen