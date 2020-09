Per-Martin Eriksson, vd för Nordr. Bild: Nordr

Nordr flyttar till nya kontor i Sverige

Bolag Nordr lämnar sina nuvarande kontor och flyttar till nya lokaler i Stockholm, Göteborg och Skåne. Kontorsskiftet är en följd av delningen från Veidekkekoncernen och genomförs under hösten.

Först ut att flytta är Nordrs verksamhet i Stockholm, som just lämnat Veidekkes kontor på Svetsarvägen i Solna till förmån för nya lokaler i direkt anslutning till Mall of Scandinavia. Hyresvärd i båda fallen är Fabege.



– Vi trivs väldigt bra i Solna och med Fabege, så det känns väldigt bra. Flytten är naturlig, eftersom vi nu ska leva ett eget liv, fristående från Veidekkekoncernen, säger Nordr Sveriges vd Per-Martin Eriksson.



Företagsnamnet Nordr etablerades 1 september då ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Realkapital förvärvade Veidekkes fastighetsutvecklingsverksamhet i Norge och Sverige. Vd för den nybildade koncernen är Baard Schuman.



Även i Göteborg kommer Nordr att lämna sitt nuvarande kontor på Falkenbergsgatan för ett nytt hos Kungsleden på Grafiska Vägen 2. Flytten går under september månad.



I Skåne skiftar Nordr både kontor och stad då flyttlasset går 1 november från centrala Lund till The Edge i Hyllie utanför Malmö. Hyresvärd i Malmö är Midroc.



Även i Norge kommer Nordr att lämna dagens kontor, som delas med Veidekke, i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim under hösten.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

