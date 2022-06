Petter Stordalen meddelar att Nordic Choice Hotels byter namn till Strawberry. Bild: Erik Krafft

Nordic Choice Hotels byter namn till Strawberry – ska dubbla antalet hotell på tio år

Bolag När bolaget ska utvecklas väljer Nordic Choice Hotels att byta namn till Strawberry som en markering, enligt ägaren och grundaren Petter Stordalen.

Under de senaste 25 åren har Nordic Choice Hotels etablerat sig som en av de största aktörerna i resebranschen i Norden. Under de kommande tio åren ska hotellkoncernen dubbla antalet hotell samt utvidga fördelarna och tjänsterna som ingår i lojalitetsprogrammet. Ambitionen är att skapa ett ekosystem av egna varumärken och externa partners som erbjuder upplevelser i Norden.

– Tillsammans med fantastiska kollegor har vi byggt en av Nordens största hotellkoncerner med hotellupplevelser från lågpris till lyxsegment. Målet är att vara den mest spännande reselivsaktören i hela Norden, och då måste vi vidareutveckla företaget genom att bredda produkterna och tjänsterna som ingår i vår lojalitetsklubb och hotellkoncern. För att markera bytet ska företaget byta namn till Strawberry och vi glädjer oss att starta den här resan, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry och grundare av Nordic Choice Hotels.



Nordic Choice Hotels grundades under 1990-talet och företaget har sedan dess haft en starkt tillväxt. Under åren 1997 till 2000 växte företaget med ett nytt hotell varannan vecka och 50 nya anställda var tionde dag. Idag är Nordic Choice Hotels den största hotellkoncernen i Norge och Sverigen. I Norden har företaget totalt 214 hotell i fem länder, inklusive Baltikum, 3 000 lägenheter inom affärsområdet Strawberry Living och 15 000 anställda.

– Tillväxt ligger i vårt DNA, och för att vi ska fortsätta den fantastiska tillväxten vi har haft de senaste 25 åren krävs förändring. Det räcker inte att bara anpassa sig. Vi ska vara förarsätet. Vi ska vara bäst i klassen på hotellupplevelsen. Och vi ska utmana vår roll som reselivsaktör med målet att bli mer relevanta för fler personer, oftare. Därför markerar Strawberry ett nytt och spännande område för oss, säger Petter Stordalen.



Namnbytet blev annonserat av Stordalen själv under hans tal på Vinterkonferensen på Friends Arena under söndagen. Där blev det känt att företaget kommer att byta namn under 2023 och att koncernen ska fortsätta med sin multi branding-strategi som betyder att koncernen ska fortsätta att erbjuda olika hotellkedjor anpassat till olika målgrupper.

– Vi har byggt vår framgång på att ha branschens bästa medarbetare. Grunden och tryggheten i det vi nu ska göra bygger på en stolt historia med stor genomförandekraft. Nu tar vi företaget in i en ny tid som ska möta framtidens reseliv och då måste vi tillsammans skapa en ännu mer attraktiv lojalitetsklubb med produkter och erbjudanden anpassat till framtidens gäst. Samtidigt ska vi bygga vidare på kärnan i allt Nordic Choice står för nämligen hållbarhet, mångfald och inkludering samt att ge människor en chans och kämpa mot utanförskap, säger Torgeir Silseth, vd för Nordic Choice Hotels.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen