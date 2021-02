Bild: Nock Massiva Trähus

Nock Massiva Trähus skapar gröna hem i Norrköping

Bolag Nock Massiva Trähus ska bygga 44 hyresrätter i Norrköping under konceptet Gröna Hem, med miljön i fokus. De nya bostäderna byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik och minimalt användande av plaster, för lägsta möjliga klimatpåverkan. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in i oktober.

– Vi är stolta över att få bidra till att minska bostadsbristen i Norrköping genom att bygga fler hållbara, energieffektiva lägenheter i korslimmat trä. Sverige behöver fler klimatsmarta bostäder för att vi ska kunna möta både bostadskrisen och klimatkrisen samtidigt, säger Annika Knaust på Nock Massiva Trähus.



Slättö Förvaltning är beställare av lägenheterna, som kommer att ha 1–3 rum och kök. Huset har en genomgående miljöprofil – uppvärmningen sker via bergvärme vilket i kombination med träets goda isoleringsegenskaper ger en låg energiförbrukning. Värmesystemet kan även producera klimatvänlig kyla under varma dagar.



– Många vill bo hållbart i dag och det vill vi framhäva med smart arkitektur och mycket synligt trä. Vi lägger också stort fokus på miljöerna runt bostäderna. Det ska till exempel vara lätt att ta cykeln till affären, källsortera, odla eget och umgås, säger Annika Knaust.



Lägenheterna byggs inomhus i Nocks fabrik utanför Göteborg och är färdigställda till 96 procent när de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Bostäderna i Norrköping beräknas vara inflyttningsklara i oktober 2021.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen