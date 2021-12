Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nivikas erbjudande kraftigt övertecknat – första handelsdag i dag

Bolag Nivikas noteringserbjudande blev kraftigt övertecknat och tillför bolaget 5 000 nya aktieägare.

Nivika tar in en miljard kronor i nyemissionen och kan ta in ytterligare 150 miljoner genom en övertilldelningsoption.



Teckningskursen var 85,50 kronor per aktie, motsvarande ett värde på samtliga aktier i Nivika efter erbjudandet om cirka 4 825 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen.



Niclas Bergman, grundare och vd i Nivika, kommenterar:

– Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen