Sante Dahl går in i Nivika, som har Niclas Bergman som vd och delägare. Bild: Nivika

Nivika tar in 400 miljoner – sågverksprofil blir ny delägare

Bolag Santhe Dahl, med bakgrund i sågverksbolaget Vida, går in som delägare i Nivika.

Santhe Dahl investerar via privat bolag 300 miljoner kronor i Nivika och blir därmed ny delägare. Investeringen sker via en nyemission och Santhe Dahl erhåller därmed 18,5 procent av aktiekapitalet. På detta sätt säkrar Nivika sin expansion samtidigt som företaget tillförs ny kompetens. Samtidigt tillförs bolaget från befintliga ägare ytterligare 40 miljoner kronor kontant samt 60 miljoner kronor via en apportemission.



– Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Niclas Bergman, vd för Nivika.

– Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner. Intresset och viljan att göra en omfattande investering i ett regionalt entreprenörstyrt fastighetsbolag är dessutom en mycket positiv signal. Santhe Dahl kommer förutom detta att tillföra vårt företag både nya kontakter och värdefull kompetens.



Nivika Fastigheter AB har på bara tre år gått från ett fastighetsvärde på 1,6 till 3,5 miljarder kronor och har som målsättning att år 2023 äga en fastighetsportfölj om minst 6 miljarder kronor. Nivika ska växa vidare med geografiskt fokus på Småland. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Värnamo och Växjö men även överväga förvärv på nya orter i regionen där utvecklingspotentialen bedöms vara gynnsam.



Santhe Dahl har varit verksam i Vida-koncernen i drygt 40 år. Under denna tid har han varit delägare i 35 år samt majoritetsägare och koncernchef under de senaste 20 åren. I februari 2019 lämnade han tjänsten som koncernchef i samband med att 70 procent av Vida-koncernen såldes till kanadensiska Canfor. I dag är han styrelseordförande i Vida-koncernen och dess dotterbolag. Under hans tid har koncernen växt från cirka 50 miljoner kronor i omsättning till 6,4 miljarder kronor 2018.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

