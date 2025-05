Sverker Källgården framför en av Nivikas fastigheter. Obs: bilden är ett montage. Bild: Nivika

Nivika stabila i kvartalsrapporten

Bolag Nivikas senaste rapport redovisar ett driftnetto som ökar med 17 procent till 128 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat som ökar med 32 procent till 52 miljoner kronor. – Satsningen på högavkastande fastigheter visar sig i siffrorna, säger vd Sverker Källgården.

– Årets första kvartal liknar avslutningen på 2024 med fortsatt krig i Europa, stor geopolitisk oro, volatila marknader och finansiell oro i hela världen. Osäkerheten om vilket håll såväl konjunktur som räntor i USA och Europa är på väg påverkar alla och det gäller att ha en affärsmodell som fungerar över tid. Nivika levererar ett starkt kvartal trots denna oro, vi fortsätter växa via förvärv och satsningen på fler högavkastande fastigheter ger resultat i Bolagets nyckeltal, skriver Sverker Källgården i rapportens vd-ord.



Hyresintäkterna steg med 15 procent till 189 miljoner kronor (165). Nettouthyrningen var 7 miljoner kronor i kvartalet. Driftnettot ökade med 17 procent

till 128 miljoner kronor (109). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och högre överskottsgrad. Förvaltningsresultatet ökade kraftigt

med 32 procent till 52 miljoner kronor (39). Förvärven av högavkastande fastigheter under det senaste året har fått genomslag. I kvartalets resultat

om 56 miljoner kronor (60) ingår orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen om 4 miljoner kronor (18) samt orealiserade värdeförändringar

avseende räntederivat om 15 miljoner kronor (17).



– Hyresintäkterna såväl som driftnettot och överskottsgraden är samtliga på väg upp vilket visar att vår strategi håller. Mixen av högavkastande fastigheter och moderna attraktiva bostäder ger ett stabilt kassaflöde vilket även visar sig i uthyrningsgraden vilken ligger över vår målsättning, skriver Sverker Källgården.



Fastighetsportföljen uppgår till 12,2 miljarder kronor (11,0) per 31 mars 2025 med ett totalt aktuellt hyresvärde om 823 miljoner kronor.

Fastighetsportföljen utgörs, vid periodslut, av 63 procent kommersiella fastigheter och 37 procent bostäder, sett till fastighetsvärde.



– Den finansiella utvecklingen för kvartalet visar på finansiell stabilitet och att vi successivt fortsätter att öka intäkter och resultat. Hyresintäkterna steg med 15 procent, driftnettot med 17 och förvaltningsresultatet ökade med 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även det löpande kassaflödet ökade med 21 procent. Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att Nivika gör rätt saker och att affärsmodellen fungerar, avslutar Sverker Källgården.





Nivikas kvartal i siffror:

- De totala hyresintäkterna ökade med 15 % till 189 Mkr (165)

- Nettouthyrning uppgick till 7 Mkr (5)

- Driftnettot ökade med 17 % till 128 Mkr (109)

- Förvaltningsresultatet ökade med 32 % till 52 Mkr (39)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 4 Mkr (21), varav realiserade värdeförändringar uppgick till 0 Mkr (3)

- Värdeförändringar räntederivat uppgick till 15 Mkr (17)

- Periodens resultat uppgick till 56 Mkr (60)

- Resultat per aktie 0,59 kr (0,73)*

Ämnen