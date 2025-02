Sverker Källgården, vd Nivika. Bild: Nivika

Nivika ökar förvaltningsresultatet med 47 procent

Bolag Nivika befinner sig i en tillväxtfas där man bland annat återinträtt på obligationsmarknaden och börjat förvärva högavkastande fastigheter för likviden. – Nivika fortsätter tro att lokal närvaro och en närhet till våra hyresgäster skapar bäst aktieägarvärde, säger vd Sverker Källgården.

– Den finansiella utvecklingen för kvartalet visar på finansiell stabilitet och att vi successivt fortsätter att öka intäkter och resultat. Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att Nivika gör rätt saker och att affärsmodellen fungerar, säger vd Sverker Källgården.



Nivikas hyresintäkter steg med 17 procent till 188 miljoner kronor (161) och nettouthyrningen var -6 miljoner kronor i kvartalet beroende på en hyresgästs konkurs.

– Intresse finns för lokalerna och vi har god förhoppning om att ha tecknat ett nytt hyreskontrakt innan sommaren. På helår har vi fortsatt positiv nettouthyrning på cirka 5 miljoner kronor, säger Sverker Källgården.



Driftnettot ökade med 18 procent till 130 miljoner kronor (111). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och högre överskottsgrad. Förvaltningsresultatet ökade kraftigt med 47 procent till 56 miljoner kronor (38). I kvartalets resultat om 80 miljoner kronor (17) ingår orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen om 31 miljoner kronor (65) samt orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat om 63 miljoner kronor (-75). Fastighetsportföljen uppgår till 11,8 miljarder kronor (10,6) per 31 december 2024 med ett totalt aktuellt hyresvärde om 800 miljoner kronor. Fastighetsportföljen utgörs, vid periodslut, av 62 procent kommersiella fastigheter och 38 procent bostäder, sett till fastighetsvärde.



Under kvartalet har avtal tecknats om förvärv av tio fastigheter med fastighetsvärden om ca 300 miljoner kronor. Nivika har under kvartalet även startat byggnationen av en ny kontors- och produktionsfastighet på Bredastens industriområde i Värnamo till Rudhäll Industri AB, ett supply chain-bolag inom Bufab Gruppen.



Bolaget har under kvartalet fortsatt struktureringen av låneportföljer hos samarbetsbankerna, det har resulterat i ett förbättrat kassaflöde om 80 miljoner kronor på årsbasis. Nivika har också arbetat fram måltal och även tagit steg mot en ansökan till Science Based Target initiative vilken kommer skickas in under 2025.



Styrelsens utdelningsförslag är att 0,64 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret med kvartalsvis utbetalning. Utdelningsförslaget är i enlighet med Nivikas utdelningspolicy.



– I en omvärld fylld av oro för strafftullar och geopolitik är det skönt att stå fast förankrad i den småländska myllan. Nivika fortsätter tro att lokal närvaro och en närhet till våra hyresgäster skapar bäst aktieägarvärde. Genom att fokusera på kassaflöde, driftnetto och tillväxt genom förvärv av högavkastande fastigheter kommer Bolagets nyckeltal stärkas ytterligare och positionera oss än mer som ett attraktivt bolag att göra affärer med, säger vd Sverker Källgården.





Kvartalet i siffror

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

- De totala hyresintäkterna ökade med 17 % till 188 Mkr (161)

- Driftnettot ökade med 18 % till 130 Mkr (111)

- Förvaltningsresultatet ökade med 47 % till 56 Mkr (38)

inklusive kostnader av engångskaraktär om 3 Mkr i perioden

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 29 Mkr (-192),

varav realiserade värdeförändringar uppgick till 0 Mkr (0)

- Värdeförändringar räntederivat uppgick till 63 Mkr (-75)

- Periodens resultat uppgick till 80 Mkr (17)

- Resultat per aktie 0,81 kr (0,24) *

*) Nyemission genomförd i maj 2023 samt i november 2023.

